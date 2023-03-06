Заболевания селезенки (Overview of the Spleen)

По структуре и функциям селезенка, по существу, состоит из 2 органов:

Белой пульпы, состоящей из периартериальных лимфатических оболочек и герминативных центров, и играющей роль иммунного органа.

Красной пульпы, состоящей из макрофагов и гранулоцитов, выстилающих просвет сосудов (тяжи и синусоиды), которая является органом фагоцитоза.

В белой пульпе осуществляются продукция и созревание В-клеток и Т-лимфоцитов. В-клетки в селезенке генерируют защитные гуморальные антитела; при некоторых аутоиммунных расстройств (например, иммунной тромбоцитопении [ИТП], Кумбс-положительных иммунных гемолитических анемиях), также могут быть синтезированы неправильные аутоантитела к элементам циркулирующей крови.

Красная пульпа удаляет бактерии, покрытые антителами, стареющие или дефектные эритроциты и покрытые антителами клетки крови (как это может произойти при иммунной цитопении, такой как ИТП, Кумбс-позитивных гемолитических анемиях, а также некоторых нейтропениях). Красная пульпа также служит резервуаром для элементов крови, особенно лейкоцитов и тромбоцитов. Для усиления контроля над инфекцией могут быть активированы макрофаги, которые происходят из моноцитов крови и резидентных макрофагов, образующихся из предшественников в ходе эмбрионального развития, но они могут также продуцировать вещества, которые вызывают нежелательное избыточное воспаление.

У некоторых животных селезенка может уменьшаться в размерах в периоды анемии тяжелой степени и «аутотрансфузии» эритроцитов; неизвестно, характерна ли данная «аутотрансфузия» для людей. В селезенке при применении её функции по отбраковке и удалению эритроцитов происходит фильтрационный отбор эритроцитов, при котором удаляются клетки, имеющие специфические включения: тельца Гейнца (преципитаты нерастворимого глобина), тельца Хауэлла–Жолли (остатки ядер), целые ядра и деформированные эритроциты; таким образом, после спленэктомии и при функциональном гипоспленизме в периферической крови появляются эритроциты, содержащие данные включения и акантоциты (тип деформированных эритроцитов). Экстрамедуллярный гемопоэз может наблюдаться, когда поражение костного мозга (например, фиброз или метастазы опухоли) допускает циркуляцию гемопоэтических стволовых клеток в кровеносном русле и заселение селезенки у взрослого человека или когда стимулируется терапией гемопоэтическими факторами роста (см. также Первичный миелофиброз и Миелодиспластический синдром).

Накопленные данные свидетельствуют о том, что существует связь между мозгом и селезенкой, которая была названа осью селезенка-мозг. Этой коммуникации способствует афферентная и эфферентная передача сигналов блуждающего нерва. Было показано, что хронический стресс вызывает спленомегалию у грызунов, которая может блокироваться антидепрессантом аркетамином. Селезенка может влиять на гуморальный иммунный ответ в кортикотропин-синтезирующих нейронах в некоторых участках мозга. Спленэктомия или денервация селезенки, как было показано, предотвращают вызванную стрессом депрессию у лабораторных животных (1).