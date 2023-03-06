Заболевания селезенки (Overview of the Spleen)

По структуре и функциям селезенка, по существу, состоит из 2 органов:
Белой пульпы, состоящей из периартериальных лимфатических оболочек и герминативных центров, и играющей роль иммунного органа.
Красной пульпы, состоящей из макрофагов и гранулоцитов, выстилающих просвет сосудов (тяжи и синусоиды), которая является органом фагоцитоза.
В белой пульпе осуществляются продукция и созревание В-клеток и Т-лимфоцитов. В-клетки в селезенке генерируют защитные гуморальные антитела; при некоторых аутоиммунных расстройств (например, иммунной тромбоцитопении [ИТП], Кумбс-положительных иммунных гемолитических анемиях), также могут быть синтезированы неправильные аутоантитела к элементам циркулирующей крови.
Красная пульпа удаляет бактерии, покрытые антителами, стареющие или дефектные эритроциты и покрытые антителами клетки крови (как это может произойти при иммунной цитопении, такой как ИТП, Кумбс-позитивных гемолитических анемиях, а также некоторых нейтропениях). Красная пульпа также служит резервуаром для элементов крови, особенно лейкоцитов и тромбоцитов. Для усиления контроля над инфекцией могут быть активированы макрофаги, которые происходят из моноцитов крови и резидентных макрофагов, образующихся из предшественников в ходе эмбрионального развития, но они могут также продуцировать вещества, которые вызывают нежелательное избыточное воспаление.
У некоторых животных селезенка может уменьшаться в размерах в периоды анемии тяжелой степени и «аутотрансфузии» эритроцитов; неизвестно, характерна ли данная «аутотрансфузия» для людей. В селезенке при применении её функции по отбраковке и удалению эритроцитов происходит фильтрационный отбор эритроцитов, при котором удаляются клетки, имеющие специфические включения: тельца Гейнца (преципитаты нерастворимого глобина), тельца Хауэлла–Жолли (остатки ядер), целые ядра и деформированные эритроциты; таким образом, после спленэктомии и при функциональном гипоспленизме в периферической крови появляются эритроциты, содержащие данные включения и акантоциты (тип деформированных эритроцитов). Экстрамедуллярный гемопоэз может наблюдаться, когда поражение костного мозга (например, фиброз или метастазы опухоли) допускает циркуляцию гемопоэтических стволовых клеток в кровеносном русле и заселение селезенки у взрослого человека или когда стимулируется терапией гемопоэтическими факторами роста (см. также Первичный миелофиброз и Миелодиспластический синдром).
Накопленные данные свидетельствуют о том, что существует связь между мозгом и селезенкой, которая была названа осью селезенка-мозг. Этой коммуникации способствует афферентная и эфферентная передача сигналов блуждающего нерва. Было показано, что хронический стресс вызывает спленомегалию у грызунов, которая может блокироваться антидепрессантом аркетамином. Селезенка может влиять на гуморальный иммунный ответ в кортикотропин-синтезирующих нейронах в некоторых участках мозга. Спленэктомия или денервация селезенки, как было показано, предотвращают вызванную стрессом депрессию у лабораторных животных (1).
Аспления
Аспления – это утрата функций селезенки, вызванная
врожденным отсутствием селезенки
Функциональная аспления
Хирургическое удаление селезенки (спленэктомия)
Врожденная аспления – это редкое заболевание. Младенцы с этим расстройством часто также имеют врожденный порок сердца, такой как декстрокардия.
Функциональная аспления – это потеря функциональности селезенки из-за различных системных заболеваний. Наиболее частые причины включают серповидноклеточную анемию, целиакию и болезнь печени, связанную со злоупотреблением алкоголем. Функциональная аспления может также возникать после прямых сосудистых поражений (например, инфарктов селезенки, тромбоза селезеночной вены).
Хирургическая аспления это состояние, возникающее после хирургического удаления селезенки. Оно может проявляться при прочих равных условиях у здоровых пациентов, которым требуется спленэктомия после травмы, или у пациентов с иммунологическими или гематологическими заболеваниями, при которых требуется спленэктомия (например, иммунная тромбоцитопения, гиперспленический синдром, наследственный сфероцитоз). Распространенным является повреждение селезенки после тупой травмы живота, особенно у спортсменов, занимающихся контактными видами спорта. Без соответствующего хирургического лечения возможно тяжелое, а иногда и смертельное кровотечение.
В связи с важной ролью селезенки в гуморальном иммунитете, а также в удалении нагруженных антителами бактерий, аспления, вызванная любой причиной, значительно увеличивает риск возникновения инфекций. Пациенты с аспленией особенно восприимчивы к тяжелому сепсису из-за инкапсулированных микроорганизмов, в основном к Streptococcus pneumoniae (пневмококкам), но также в некоторых случаях Haemophilus influenzae типа b (Hib) или Neisseria meningitidis (менингококкам). Пациенты с аспленическим синдромом имеют также повышенный риск возникновения бабезиоза.
Очень важно проводить иммунизацию из-за риска развития этих инфекций. Пациенты должны получить пневмококковую вакцину, менингококковую вакцину и вакцину против гемофильной инфекции типа b. Пациенты также должны получить вакцину против гриппа, вакцину против COVID-19 и другие прививки в соответствии с их клинической ситуацией. Также им часто назначают ежедневные профилактические антибиотики, такие как пенициллин или амоксициллин, особенно если они регулярно контактируют с детьми. Четкие рекомендации о необходимой продолжительности профилактического применения антибиотиков отсутствуют потому что печень может взять на себя микробную очистительную функцию селезенки с течением времени. Пациентам с аспленией, у которых развивается лихорадка, часто во время обследования для выявления ее источника эмпирически назначают антибиотики.
Общие справочные материалы
1. Wei Y, Wang T, Liao L, et al: Brain-spleen axis in health and diseases: A review and future perspective. Brain Res Bull 182:130–140, 2022. doi:10.1016/j.brainresbull.2022.02.008