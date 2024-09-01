Осложнения онкологических заболеваний

Онкологические заболевания могут вызывать боль, потерю веса, слабость или обструкцию полых органов. Смерть обычно возникает в результате истощения или развития недостаточности органов. Большинство случаев смерти от рака обусловлены скорее метастазами, чем первичным раком.

Болевой синдром у пациентов с раком часто бывает связан с метастазами в костях, вовлечением нерва или нервного сплетения, давлением, оказываемым опухолью или выпотом. Агрессивная терапия боли необходима для лечения рака и поддержания качества жизни.

Плевральный выпот должен быть дренирован, если имеет клинические проявления, и необходим мониторинг возобновления образования выпота. При быстром возобновлении возможно наложение торакостомы для дренирования, склерозирование или повторное дренирование с помощью катетера.

Компрессия спинного мозга может случиться из-за распространения опухоли в позвоночник и требует экстренного хирургического вмешательства или лучевой терапии. Симптомами могут быть боль в спине, парестезии нижних конечностей, дисфункция кишечника и мочевого пузыря. Компрессия спинного мозга наиболее распространена у пациентов с множественной миеломой. Диагноз подтверждается с помощью КТ или МРТ.

Венозный тромбоз нижних конечностей, вызывающие тромбоэмболии ветвей легочной артерии, часто диагностируются у больных раком поджелудочной железы, легких и другими солидными опухолями, а также у пациентов с опухолями головного мозга. Опухоли продуцируют прокоагулянты, такие как тканевый фактор, что ведёт к повышению тромбообразования, особенно у пациентов, подвергающихся хирургическому вмешательству.

Метаболические и иммунные осложнения рака включают гиперкальциемию, гиперурикемию, повышенную продукцию АКТГ, выработку антител, вызывающих неврологические нарушения, а также гемолитическую анемию и другие паранеопластические процессы.