Диагностика рака

Обследование включает в себя методы визуализации, определение биомаркеров и биопсию; выбор методов зависит от характерных данных анамнеза, объективного осмотра или лабораторных отклонений.

Методы визуализации включают рентгенографию, УЗИ, КТ, позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и МРТ. Эти исследования помогают выявить аномалии, определяя качественный состав опухолевой ткани (твердой или кистозной), создавая объемную модель и устанавливая связи с окружающими опухоль структурами, что может быть важно для принятия решения об операции или биопсии.

У пациентов, имеющих признаки, которые свидетельствуют в пользу наличия определенного рака, биомаркеры могут служить подтверждающим доказательством (см. Иммунодиагностика опухолей). Измерения большинства биомаркеров не используются в качестве рутинных скрининговых тестов, за исключением пациентов из группы высокого риска. С этой целью широко применяются:

Некоторые из этих биомаркеров могут быть значительно более полезными для мониторинга ответа на лечение, чем для обнаружения самой опухоли.

Биопсия для подтверждения диагноза и определения тканевого происхождения необходима практически всегда, когда онкологическое заболевание подозревается. Выбор места биопсии обычно определяется простотой доступа и инвазивностью процедуры. При лимфаденопатии, тонкоигольная или толстоигольная биопсия могут определить тип рака. Для диагностики лимфом рекомендуются толстоигольная биопсия или эксцизия лимфатических узлов, поскольку сохранение архитектуры узлов важно для точной гистологической диагностики. В некоторых случаях необходимо проводить открытую биопсию. Другие варианты биопсии включают бронхоскопию или медиастиноскопию для легкодоступных опухолей средостения или опухолей центральных отделов легких, чрескожную биопсию печени при поражении печени и биопсию опухолей легких или мягких тканей под контролем КТ или УЗИ.

Степень злокачественности опухоли является гистологическим критерием, определяющим агрессивность рака и предоставляющим важную прогностическую информацию. Она определяется при исследовании образцов тканей. Данные о степени злокачественности основываются на изучении визуальных характеристик раковых клеток, включая ядер, цитоплазмы, ядрышек; частоты митозов; и распространенности некроза. В настоящее время для многих онкологических заболеваний разработаны шкалы по определению степени злокачественности.

Молекулярные исследования, такие как анализ хромосом, флуоресцентная гибридизация in situ, тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и анализ поверхностных клеточных антигенов (например, при лимфомах, лейкозах, опухолях легких и желудочно-кишечного тракта), позволяют определить происхождение метастатических поражений, особенно при неизвестном первичном источнике, а также помогают при выборе терапии.