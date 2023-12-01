Реактивный тромбоцитоз (вторичная тромбоцитемия)

Реактивным тромбоцитозом называется повышенное количество тромбоцитов (> 450 000/мкл [> 450 × 109/л]), который развивается вторично по отношению к другим расстройствам.

(См. также Обзор миелопролиферативных новообразований [Overview of Myeloproliferative Neoplasms]).

Некоторые причины реактивного тромбоцитоза включают:

Кроме того, существуют семейные формы тромбоцитоза, например, обусловленные мутациями гена тромбопоэтина или гена его рецептора. Для тромбоцитоза, который не является вторичным по отношению к другим заболеваниям, см. Эссенциальная тромбоцитемия.

Функция тромбоцитов обычно не страдает. В отличие от эссенциальной тромбоцитемии, реактивный тромбоцитоз не увеличивает риск тромботических или геморрагических осложнений, если у пациентов нет заболеваний артерий.

При вторичном тромбоцитозе количество тромбоцитов обычно составляет < 1 000 000/мкл (< 1000 × 109/л), а причину отклонений можно установить, исходя из анамнеза, результатов объективного обследования и подтверждающих тестов, при наличии показаний. Изменения в клиническом анализе крови наталкивают на подозрение дефицита железа или гемолиз.

Если причина вторичной тромбоцитемии не выявлена, пациенты должны быть обследованы на наличие миелопролиферативных новообразований. Такое обследование может включать тестирование на драйверные мутации миелопролиферативных новообразований, цитогенетические исследования, в том числе на хромосому «Philadelphia» или на генетический маркер BCR-ABL и, возможно, обследование костного мозга, особенно у пациентов с анемией, лейкопенией и/или гепатоспленомегалией.

Излечение первичного заболевания обычно приводит к нормализации уровня тромбоцитов.