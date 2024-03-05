Неходжкинские лимфомы

Пациенты с агрессивной неходжкинской лимфомой, не находящиеся в стадии ремиссии по окончании терапии или у которых наблюдается рецидив, лечат схемами химиотерапии второй линии с последующей трансплантацией аутологичных стволовых клеток, если они относительно молоды и имеют хорошее здоровье. У некоторых пациентов с очень высоким риском рецидива, а также у тех, для кого аутологичная трансплантация невозможна или уже не удалась, эффективными могут быть донорские стволовые клетки, полученные от родственного или неродственного донора (аллогенные трансплантаты). В целом, чем старше пациент, тем меньше вероятность проведения аллогенной трансплантации, поскольку эти пациенты имеют более высокие показатели осложнений после нее.

Пациенты с диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВКЛ), с персистирующей лимфомой или прогрессированием в течение 12 месяцев после завершения иммунохимиотерапии первой линии, а также пациенты с персистирующей лимфомой, несмотря на как минимум 2 предшествующие линии терапии, могут стать кандидатами на химерные антигенные рецепторы (ХАР) Т-клетки. Т-клетки с CAR – это Т-клетки (чаще всего аутологичные Т-клетки), которые были генетически модифицированы для распознавания опухолевого антигена (например, CD19). После вливания они активируются и распространяются. Приблизительно у 60% пациентов, получающих CAR-T-клетки в качестве терапии второй линии, и приблизительно у 30% пациентов, получающих терапию CAR-T в качестве последующего лечения, достигается длительный эффект от этой терапии (4, 5, 6, 7, 8).

Пациенты, которые не подпадают под критерии для трансплантации стволовых клеток или Т-лимфоцитов, а также те, у кого эти методы лечения не дали результата, могут получать терапию с использованием различных других методов лечения, в основном, с паллиативной целью. Эти методы лечения широко варьируются и постоянно меняются по мере разработки новых методов лечения.

При безболезненных лимфомах лечение пациентов может проводиться с использованием широкого спектра стратегий в зависимости от:

Факторов, связанных с лимфомой (например, гистопатология, стадия, молекулярные характеристики, иммунологические характеристики)

Факторы, связанные с пациентом (например, возраст, сопутствующие заболевания)

Типа и ответа на предшествующую терапию.

Многие из тех препаратов, которые используются для лечения первой линии, могут назначаться пациентам с рецидивом. В некоторых случаях такое же лечение можно повторить, если оно ранее было эффективным и хорошо переносилось. Высокие дозы химиотерапии в комбинации с аутологичной трансплантацией стволовых клеток иногда используется у пациентов с лимфомой высокого риска (включая плохую реакцию на химиотерапию), и, хотя излечение остается маловероятным, ремиссия может быть лучше, чем при использовании только вторичной паллиативной терапии. Применение аллогенной трансплантации с немиелоаблативными режимами кондиционирования может рассматриваться как излечивающий вариант лечения у части больных с медленно растущими лимфомами. Смертность больных, получающих миелоаблативную трансплантацию, значительно снизилась.