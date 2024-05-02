Синдром синусоидальной обструкции

Клиническая оценка и исследование лабораторных проб печени

Ультразвуковое исследование

Иногда – инвазивные процедуры (например, биопсия печени, измерение градиента портовенозного давления)

Диагноз предполагают у пациентов с непонятными клиническими или лабораторными признаками заболевания печени, в частности, у тех, кто имеет соответствующие факторы риска, такие как трансплантация костного мозга или гемопоэтических клеток.

Лабораторные изменения неспецифичны: повышение уровня сывороточных аминотрансфераз и конъюгированного билирубина. При тяжелом течении заболевания отмечается удлинение протромбинового времени/международного нормализационного отношения (ПВ/МНО). При ультрасонографии в портальной вене виден ретроградный ток крови.

Если диагноз неясен, окончательными тестами являются биопсия печени и измерение градиента печеночного венозного давления (градиент давления > 10 мм рт. ст. соответствует синдрому синусоидальной обструкции). Измерение давления в портальной системе выполняется путем введения катетера чрескожно в печеночную вену и последующего его "заклинивания" в вене. Давления заклинивания отражает давление в воротной вене. (Исключением является тромбоз воротной вены, в этом случае давление в норме, несмотря на портальную гипертензию).