Синдром синусоидальной обструкции

Синдром печеночной синусоидальной обструкции, ранее известный как веноокклюзионная болезнь печени, вызван повреждением эндотелия, приводящим к нетромботической окклюзии терминальных венул печени и печеночных синусоид, а не печеночных вен или нижней полой вены (как при синдроме Бадда-Киари).
(См. также Обзор сосудистых расстройств печени).
Венозный застой приводит к портальной гипертензии и ишемическим некрозам (с последующим формированием цирроза печени).
Этиология синдрома синусоидальной обструкции
Распространенными причинами являются
Облучение
Заболевание трансплантат против хозяина, которое обычно развивается после пересадки костного мозга или гемопоэтических клеток;
Пирролизидиновые алкалоиды, содержащиеся в растениях, используемых в форме лечебных чаев или трав (например, окопник);
Другие гепатотоксины (например, диметилнитрозамин, афлатоксин, азатиоприн, некоторые противоопухолевые препараты)
Здравый смысл и предостережения
Симптомы и признаки синдрома синусоидальной обструкции
Клинические признаки обычно включают внезапно появляющуюся желтуху, асцит и болезненную гладкую увеличенную печень. Клиническая манифестация в течение первых 3 недель после трансплантации у реципиентов костного мозга или гемопоэтических клеток, которые либо спонтанно выздоравливают еще в течение нескольких недель (или иногда, в нетяжелых случаях, после повышения доз иммуносупрессивных препаратов), или умирают от фульминантной печеночной недостаточности. Другие пациенты демонстрируют рецидивирующий асцит, портальную гипертензию, спленомегалию и, со временем, цирроз печени.
Диагностика синдрома синусоидальной обструкции
Клиническая оценка и исследование лабораторных проб печени
Ультразвуковое исследование
Иногда – инвазивные процедуры (например, биопсия печени, измерение градиента портовенозного давления)
Диагноз предполагают у пациентов с непонятными клиническими или лабораторными признаками заболевания печени, в частности, у тех, кто имеет соответствующие факторы риска, такие как трансплантация костного мозга или гемопоэтических клеток.
Лабораторные изменения неспецифичны: повышение уровня сывороточных аминотрансфераз и конъюгированного билирубина. При тяжелом течении заболевания отмечается удлинение протромбинового времени/международного нормализационного отношения (ПВ/МНО). При ультрасонографии в портальной вене виден ретроградный ток крови.
Если диагноз неясен, окончательными тестами являются биопсия печени и измерение градиента печеночного венозного давления (градиент давления > 10 мм рт. ст. соответствует синдрому синусоидальной обструкции). Измерение давления в портальной системе выполняется путем введения катетера чрескожно в печеночную вену и последующего его "заклинивания" в вене. Давления заклинивания отражает давление в воротной вене. (Исключением является тромбоз воротной вены, в этом случае давление в норме, несмотря на портальную гипертензию).
Лечение синдрома синусоидальной обструкции
Поддерживающая терапия
Лечение причины заболевания
При прогрессирующем течении заболевания – трансъюгулярное портосистемное шунтирование или трансплантация печени
Урсодезоксихолевая кислота помогает предотвращать развитие болезни «трансплантат против хозяина» у реципиентов трансплантата костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток (1, 2).
Ведение пациентов включает отмену вызвавших заболевание агентов (например, травяного чая). Дефибротид, натриевая соль одноцепочечного олигодезоксирибонуклеотида, был продемонстрирован в качестве препарата для защиты эндотелиальных клеток от дальнейшей активации и может рассматриваться у пациентов с синдромом синусоидальной обструкции, который осложняет трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (3).
Большинство пациентов имеет мягкое течение заболевания и чувствуют себя достаточно хорошо. Транс-яремное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТВПШ) может быть предпринято для облегчения портальной гипертензии, но этот метод еще не доказал свою эффективность в плане продлевания выживаемости, особенно при тяжелой форме синдрома синусоидальной обструкции. В 25% случаев синдром синусоидальной обструкции протекает тяжело, сопровождаясь фульминантной печеночной недостаточностью. Трансплантация печени является терапией отчаяния у тщательно отобранных пациентов.
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