Обзор сосудистых нарушений печени (Overview of Vascular Disorders of the Liver)

Печень имеет двойное кровоснабжение. Портальная вена (кровь обогащена питательными веществами и содержит достаточно высокую концентрацию кислорода) обеспечивает две трети от общего тока крови в печени. Печеночная артерия, кровь в которой содержит высокую концентрацию кислорода, обеспечивает поставку остального количества крови. Печеночные вены собирают кровь, дренируемую печенью, и впадают в нижнюю полую вену. Когда возрастает кровоток в портальной вене, ток крови в печеночной артерии снижается, и наоборот (буфферный эффект печеночной артерии). Такое двойное, реципрокно компенсаторное поступление крови обеспечивает определенную защиту от печеночной ишемии у здоровых людей.

Кровоснабжение печени.

Несмотря на поступление крови из двух сосудов, печень, метаболически активный орган, может иметь:

Ишемию

Недостаточный венозный отток

Специфические сосудистые поражения

Ишемия является результатом снижения притока крови, снижения уровня насыщения кислородом, повышенной метаболической активности или всех этих трех факторов одновременно. Диффузная ишемия может вызвать ишемический гепатит; очаговая ишемия может привести к инфаркту печени или к ишемический холангиопатии. Инфаркт печени является результатом патологии печеночной артерии.

Недостаточный венозный отток может быть результатом очаговой или диффузной обструкции или вызван правосторонней сердечной недостаточностью, как при застойной гепатопатии. Обструкция может произойти во внутрипеченочных или внепеченочных венах (синдром Бадда-Киари) или во внутрипеченочных терминальных печеночных венулах и печеночных синусоидах (синдром синусоидальной обструкции, ранее называвшийся облитерирующим эндофлебитом), но часто встречается в обоих случаях. Цирроз является наиболее распространенной причиной диффузной внутрипеченочной обструкции венозного оттока (1). Диффузная обструкция приводит к застою в синусоидах, гепатомегалии, портальной гипертензии, снижению портального кровотока, асциту и спленомегалии. Клинические проявления фокальной венозной обструкции зависят от места их расположения.

Специфические сосудистые нарушения могут появляться в печеночной артерии, печеночной вене или воротной вене. Встречается окклюзия печеночной артерии. Аневризмы развиваются крайне редко. При печёночной пурпуре в синусоидах образуются наполненные кровью кисты (микрососудистые анастомозы между портальной и печеночной венами).

Нарушения в печеночной вене могут привести к фокальной или диффузной венозной обструкции.

Практически при всех поражениях воротной вены наблюдается обструкция портального кровотока, приводящая к портальной гипертензии. Обструкция может быть: