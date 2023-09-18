Системные отклонения при болезнях печени

Непереносимость глюкозы, гиперинсулинизм, резистентность к инсулину и гиперглюкагонемия часто присутствуют у пациентов с циррозом печени; повышенные показатели уровня инсулина отражают снижение уровня вырождения печени, а не увеличение секреции, тогда как для гиперглюкагонемии верно обратное. Аномальные результаты тестов функционального состояния щитовидной железы могут отражать изменения уровня связанных печенью тиреоидных гормонов и связывающих белков плазмы, а не нарушения работы щитовидной железы.

Нарушения со стороны половой системы:. Хроническое заболевание печени обычно нарушает менструации и фертильность. Мужчины с циррозом, особенно алкоголики, часто имеют гипогонадизм (включая тестикулярную атрофию, эректильную дисфункцию, снижение сперматогенеза) и феминизацию (гинекомастия, женский хабитус). Биохимическая основа для этих изменений не полностью понятна. Резерв гонадотропина гипоталамической – питуитарной оси часто ограничен. Уровень циркулирующего тестостерона снижен, что возникает в основном вследствие снижения синтеза, но также связано с повышенной периферической конверсией в эстрогены. Уровни эстрогенов, исключая эстрадиол, обычно повышены, но связь между эстрогенами и феминизацией комплексна. Эти изменения более характерны для алкогольной болезни печени, чем для циррозов другой этиологии, позволяя предположить, что причиной является в большей степени алкоголь, чем заболевание печени. Действительно, имеются доказательства, что алкоголь токсичен для мужских яичек.