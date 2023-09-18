Заболевания печени, связанные с метаболической дисфункцией (ЗПСМД)

Анамнез (наличие факторов риска, отсутствие излишнего употребления алкоголя)

Серологические тесты, исключающие гепатит В и С

УЗ-признаки стеатоза или МР-эластография с фракцией жира

Биопсия печени

Диагноз ССМД необходимо подозревать у пациентов с метаболическим синдромом (как правило, ожирение, сахарный диабет 2-го типа или высокие уровни глюкозы в плазме крови натощак, гипертензия или дислипидемия), а также у пациентов с необъяснимыми лабораторными отклонениями, указывающими на заболевание печени. Дифференциальная диагностика простого стеатоза от ССМД может быть сложна, повышенные ферменты печени не являются прогностическим фактором для выявления ССМД. Наличие метаболического синдрома, как и повышенного уровня ферритина повышает вероятность того, что у пациента ССМД, а не простой стеатоз. Кроме того, такие клинические оценочные системы, как оценка FIB4, калькулятор оценки фиброза ЗПСМД или лабораторный тест ССМД FibroSure®, могут выявить пациентов с риском развития фиброза и, следовательно, тех, кто с большей вероятностью может иметь ССМД и подвергаться риску прогрессирования заболевания до цирроза печени. При повышении уровня печеночных ферментов наиболее частыми лабораторными изменениями является повышение уровня аминотрансфераз. В отличии от алкогольной болезни печени, соотношение аспартатаминотрансферазы (АСТ)/аланинаминотрансферазы (АЛТ) при ССМД обычно < 1. Щелочная фосфатаза и гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ) иногда повышены. Гипербилирубинемия, удлинение протромбинового времени (ПВ), а также гипоальбуминемия встречаются редко.

В диагностике НАСГ мощным доказательством (например, предоставленным друзьями или родственниками) является отсутствие факта злоупотребления алкоголем, (т.е., доза алкоголя < 20 г/день), а серологические тесты должны свидетельствовать об отсутствии гепатита В и С (т.е., поверхностный антиген вируса гепатита В и антитела к вирусу гепатита С отрицательны). Биопсия печени показывает повреждения, сходные с таковыми при алкогольном гепатите, что обычно включает крупные капли жира (макровезикулярная жировая инфильтрация). а также перицеллюлярный фиброз или фиброз "проволочной сетки". Показаниями к биопсии являются необъяснимые признаки портальной гипертензии (такие как спленмегалия, цитопения) и необъяснимое повышение уровня аминотрансфраз, сохраняющееся > 6 месяцев у пациентов с диабетом, ожирением или дислипидемией.

Визуальные методы исследования печени, включающие УЗИ, КТ и особенно МРТ, могут выявить стеатоз печени. Неинвазивные методы измерения степени фиброза, такие как транзиентная эластография (тест, в котором используются как ультразвуковые, так и низкочастотные сдвиговые волны), ультразвуковая эластография, или МР-эластография помогут оценить степень тяжести стеатоза, также как и фиброза, избавляя тем самым во многих случаях от необходимости проведения биопсии печени (1, 2). Транзиентная эластография и ультразвуковая эластография могут быть ограничены конституционными особенностями телосложения (избыточная масса тела затрудняет проникновение ультразвуковых волн), тогда как МР-эластография - нет. Тем не менее эти методы исследования не способны определить воспаление типичное для ССМД и не могут дифференцировать ССМД с другими формами стеатоза печени.