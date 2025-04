Диета с ограничением потребления натрия

Иногда спиронолактон, возможно, с добавлением фуросемида

Иногда терапевтический парацентез

Диета с ограничением натрия (2000 мг/день) – это первый и наиболее безопасный метод лечения асцита, связанного с портальной гипертензией. Диуретики должны применяться в случае, если диета с ограничением натрия в течение нескольких дней оказалась неэффективной. Обычно эффективен спиронолактон (в пероральной дозе от 50 мг 1 раз в день до 200 мг 2 раза в день). Петлевой диуретик (например, фуросемид 20–160 мг перорально обычно 1 раз в день или 20–80 мг 2 раза в день) должен быть добавлен при неэффективности спиронолактона. Так как спиронолактон может вызывать задержку калия, а фуросемид, наоборот, способствует его выведению, комбинация этих препаратов часто приводит к оптимальному диурезу с низким риском отклонений в содержании калия. Ограничение в приеме пациентом жидкости показано только при лечении гипонатриемии (сывороточный натрий < 125 мЭкв/л [125 ммоль/л]).

Изменения веса тела пациента и количества натрия в моче отражают реакцию на лечение. Уменьшение веса примерно на 0,5 кг/день является оптимальным, так как асцитная жидкость не может выводится быстрее. Более агрессивный диурез уменьшает объем внутрисосудистой жидкости, особенно когда периферические отеки отсутствуют; это истощение может вызвать почечную недостаточность или электролитный дисбаланс (например, гипокалиемию), что может спровоцировать портосистемную энцефалопатию. При наличии периферического отека обычно хорошо переносится более агрессивный диурез до 1 кг/сут. (1). Неадекватное уменьшение количества натрия в диете – обычная причина персистирующего асцита.

Терапевтический парацентез может сочетаться с приемом диуретиков. Если удалено более 5 литров асцитической жидкости, на каждый удаленный литр следует ввести 6–8 г 25% альбумина. Альбумин помогает снизить риск постпарацентезной гипотензии (постпарацентезной циркуляторной дисфункции), которая может спровоцировать гепаторенальный синдром. Терапевтический парацентез может уменьшить асцит быстрее, чем диуретики; однако пациенты нуждаются в постоянном приеме диуретиков для предотвращения повторного накопления жидкости в брюшной полости.

Методы аутологичной инфузии асцитической жидкости (например, LeVeen брюшинно-венозный шунт) часто вызывают осложнения и, как правило, больше не используются. Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТВПШ) может снизить портальное давление и оказывает положительный эффект на резистентный к другим методам лечения асцит, ноТВПШ – инвазивный метод, который может вызвать осложнения, включающие портосистемную энцефалопатию и ухудшение гепатоцеллюлярной функции.

Трудно поддающийся лечению (упорный) асцит определяется как сохраняющийся асцит, требующий проведения парацентеза, несмотря на максимальную дозу диуретиков (фуросемид 160 мг и спиронолактон 400 мг ежедневно) или неспособность переносить диуретики из-за острой почечной недостаточности, или гипотонии. Рефрактерный асцит является показанием для направления на трансплантацию печени.

