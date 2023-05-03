Метастатический рак печени

Вначале метастазы в печень могут себя никак не проявлять. Первые симптомы часто неспецифичны (похудание, анорексия, лихорадка). При обследовании больного можно пропальпировать увеличенную печень с плотным, болезненным краем; на поздних стадиях выявляется огромная печень с легко пальпируемыми узелками. Характерные для метастатического поражения печени шум над печенью при аускультации и боль по типу плеврита с шумом трения определяются редко. Иногда удается выявить спленомегалию, особенно при локализации первичного очага в поджелудочной железе. При диссеминации опухоли на брюшину может возникать асцит. Желтуха обычно нехарактерна, она может появляться при обструкции желчного протока опухолью.

Предвестники летального исхода у больных на терминальных стадиях – прогрессирующая желтуха и печеночная энцефалопати я.