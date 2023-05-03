Метастатический рак печени

Метастазы в печень наблюдаются при многих типах рака, особенно при злокачественных опухолях желудочно-кишечного тракта, молочных желез, легких и поджелудочной железы. Первые симптомы метастатического поражения печени обычно неспецифичны (похудание, ощущение дискомфорта в правом подреберье); эти же симптомы отмечаются и при развитии первичной опухоли. Метастазы в печень можно заподозрить у пациентов с похуданием и увеличением печени, а также у больных с первичной опухолью, имеющей тенденцию к метастазированию в печень. Диагноз подтверждается с помощью визуальных методов, чаще всего УЗИ, мультиспиральная КТ или МРИ с контрастным усилением. Лечение обычно включает паллиативную химиотерапию.
Метастатические опухоли печени встречаются чаще, чем первичный рак печени, и иногда служат первым клиническим проявлением злокачественной опухоли желудочно-кишечного тракта, молочных желез, легких или поджелудочной железы.
Симптомы и признаки метастатического рака печени
Вначале метастазы в печень могут себя никак не проявлять. Первые симптомы часто неспецифичны (похудание, анорексия, лихорадка). При обследовании больного можно пропальпировать увеличенную печень с плотным, болезненным краем; на поздних стадиях выявляется огромная печень с легко пальпируемыми узелками. Характерные для метастатического поражения печени шум над печенью при аускультации и боль по типу плеврита с шумом трения определяются редко. Иногда удается выявить спленомегалию, особенно при локализации первичного очага в поджелудочной железе. При диссеминации опухоли на брюшину может возникать асцит. Желтуха обычно нехарактерна, она может появляться при обструкции желчного протока опухолью.
Предвестники летального исхода у больных на терминальных стадиях – прогрессирующая желтуха и печеночная энцефалопати я.
Диагностика метастатического рака печени
КТ или МРИ с контрастным усилением
Иногда биопсия
Photo courtesy of Patrick O’Kane, MD.
Метастазы в печень можно заподозрить у пациентов с похуданием и увеличением печени, а также у больных с первичной опухолью, имеющей тенденцию к метастазированию в печень. В этом случае проводятся печеночные тесты, но результаты, как правило, не имеют специфичный характер. Показатели щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы и иногда лактатдегидрогеназы повышаются раньше других показателей, либо в большей степени; уровень содержания аминотрансферазы может варьировать. Хорошей чувствительностью и специфичностью обладают визуальные методы диагностики. Заподозрить образование можно с помощью УЗИ, но более точную информацию дают КТ или МРТ с контрастным усилением.
Биопсию проводят в случае, если информация, полученная другими методами, противоречива и если гистологическое заключение (например, тип опухолевых клеток) поможет определить план лечения.
Лечение метастатического рака печени
Иногда хирургическая резекция
Иногда системная химиотерапия; иногда печеночная внутриартериальная химиотерапия
Иногда лучевая терапия в качестве паллиативного метода
Лечение зависит от степени распространенности метастазов.
Хирургическая резекция может повысить выживаемость больных с единичными очагами в печени, возникшими вследствие колоректального рака.
В зависимости от характеристик первичного очага системная химиотерапия может уменьшить размеры метастазов и продлить жизнь больным, однако к полному излечению она не приводит. Регионарная внутрисосудистая химиотерапия оказывает аналогичное действие, но с меньшим количеством системных побочных эффектов.
Радиационная терапия на область печени в редких случаях может облегчить боль на поздних стадиях метастатического поражения, но не влияет на выживаемость. Распространенный процесс в печени неизбежно приводит к смерти. В этом случае применяются паллиативные методы, необходима поддержка семьи (см. Умирающий пациент).
Гемобластозы и печень
Печень часто вовлекается в процесс на последних стадиях лейкоза и других схожих заболеваниях крови. Биопсия печени не показана. При лимфоме печени, особенно Ходжкинской лимфоме, стадия заболевания и тактика лечения зависят от степени вовлечения печени, что бывает трудно оценить. Гепатомегалия и изменения печеночных тестов могут отражать больше системную реакцию на лимфому Ходжкина, чем степень распространения процесса на печень, а биопсия часто показывает неспецифичные фокальные мононуклеарные инфильтраты или гранулемы. Проводится лечение основного заболевания.