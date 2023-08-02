Визуальные исследования печени и желчного пузыря

УЗИ, традиционно выполняющееся трансабдоминально и натощак, дает информацию о структуре, но не функции органа. Это – наименее дорогой, безопасный и наиболее чувствительный метод для визуальной оценки желчевыводящей системы, особенно при наличии камней. УЗИ – это процедура выбора для:

скрининга патологии билиарного тракта;

оценки билиарного тракта у пациентов с болями в правом верхнем квадранте живота;

дифференциации внутрипеченочных причин от внепеченочных причин желтухи;

Скрининг с целью выявления новообразований в печени

Визуализация органов брюшной полости (камни в желчном пузыре) Изображение © Springer Science+Business Media

Почки, поджелудочная железа и сосуды также часто исследуются при гепатобилиарном УЗИ. УЗИ позволяет оценить размер селезенки, таким образом диагностируя спленомегалию, которая может предположить портальную гипертензию.

Трудности в выполнении УЗИ могут возникнуть у пациентов с метеоризмом или ожирением, результат зависит от уровня знаний специалиста. Эндоскопическое УЗИ может обеспечить более высокое разрешение изображения гепатобилиарных нарушений. При эндоскопической ультрасонографии ультразвуковой датчик располагается в головке эндоскопа и, таким образом, дает большее разрешение изображения даже при наличии кишечных газов.

Камни желчного пузыря дают интенсивное эхо с дистальной акустической тенью, которая движется с силой притяжения. Трансабдоминальное УЗИ обладает высокой точностью (чувстительность > 95%) при выявлении камней желчного пузыря > 2 мм в диаметре (1). Эндоскопическая ультрасонография может выявлять камни от 0,5 мм (микролитиаз) в желчном пузыре или в желчевыводящей системе. Трансабдоминальная и эндоскопическая ультрасоногафия также могут идентифицировать билиарный сладж (смесь корпускулярного материала и желчи) как эхо-сигнал низкого уровня без акустической тени, отражающейся от уровня в желчном пузыре.

Признаки холецистита обычно включают

утолщение стенки желчного пузыря (>3 мм);

перихолецистическая жидкость;

вклиненный камень в устье желчного пузыря;

резкая болезненность при пальпации желчного пузыря УЗ-датчиком (ультрасонографический симптом Мерфи)

Внепеченочная обструкция выявляется при расширении желчных путей. При трансабдоминальной и эндоскопической ультрасонаграфии желчные протоки определяются как эхосвободные канальные структуры. Диаметр общего желчного протока в норме <6 мм, немного увеличивается с возрастом и может достигать 10 мм после холецистомии. Расширенные желчные протоки патогномоничны для внепеченочной обструкции при соответствующих клинических симптомах. УЗИ может не выявить раннюю или преходящую обструкцию, не вызывающую расширения протоков. Трансабдоминальное УЗИ может не выявить уровень или причину обструкции желчевыводящих путей (например, чувствительность УЗИ для выявления камней в общем желчном протоке может составлять всего 40%) (2). Эндоскопическая ультрасонография дает лучший результат.

Очаговые изменения печени> 1 см в диаметре обычно могут быть обнаружены с помощью трансабдоминальной ультрасонографии. В целом кисты анэхогенны, солидная патология (например, опухоли, абсцессы) имеют тенденцию быть эхогенными. Карцинома выглядит как солидная масса. УЗИ использовалось для скрининга гепатоцеллюлярной карциномы у пациентов в группе риска (например, хронического гепатита В, цирроза или гемохроматоза). Так как УЗИ может локализировать очаговую патологию, оно может применяться как гид для аспирации и биопсии.

Диффузные заболевания (например, цирроз печени, жировая болезнь печени) можно обнаружить с помощью УЗИ.

Ультразвуковая эластография дает возможность измерить плотность печени, что позволяет выразить ее как индекс фиброза. При этой процедуре датчик создает вибрацию, индуцирующую волну. Скорость, с которой волна проходит через печень, измеряется; уплотнение печени ее ускоряет. Эластографию часто используют в сочетании с анализами крови, чтобы оценить фиброз печени, особенно у пациентов с хроническим гепатитом С и неалкогольной жировой болезнью печени.