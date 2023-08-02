IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит

Холангиограмма

Уровни IgG4

Гистологические исследования

Диагноз IgG4-СХ следует рассматривать, в частности, у пациентов с панкреатитом и холангиопатией. Точная дифференциация IgG4-СХ от других форм склерозирующего холангита имеет решающее значение, поскольку при IgG4-СХ нужно другое лечение и последствия заболевания благоприятные. Для постановки диагноза необходимы аномальные результаты холангиографии, повышенный уровень IgG4 (у большинства, но не всех пациентов) и репрезентативные гистологические особенности, включая диффузный лимфоплазмоцитарный инфильтрат, обогащенный IgG4-позитивными плазматическими клетками в стенках как внутри-, так и внепеченочных желчных протоков, сториформный («в форме зубчатого колеса») фиброз и сохраненный эпителиальный слой желчных протоков. В частности, у пожилых пациентов IgG4-СХ может быть ошибочно принят за злокачественное новообразование гепатобилиарной системы.