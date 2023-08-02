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IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит

Авторы:Yedidya Saiman, MD, PhD, Lewis Katz School of Medicine, Temple University
Проверено/пересмотрено авг. 2023

IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит (IgG4-СХ) — редкая холангиопатия, вызывающая симптомы, сходные с симптомами первичного склерозирующего холангита. IgG4-СХ может манифестировать в виде холангита и панкреатита. Для постановки диагноза необходимы аномальные результаты холангиографии, повышенный уровень IgG4 в сыворотке и гистологический анализ. Лечение кортикостероидами приводит к быстрой и длительной ремиссии.

(См. также Обзор функций желчи (Overview of Biliary Function)).

IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит (IgG4-СХ) — стриктурное заболевание желчных путей, обусловленное субэпителиальной преимущественно IgG4 лимфоплазмоцитарной инфильтрацией внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков.

IgG4-СХ клинически отличается от первичного склерозирующего холангита (ПСХ). Это печеночное проявление IgG4-ассоциированной болезни, семейства иммуноопосредованных фиброзно-воспалительных состояний. IgG4-СХ встречается редко, поражая преимущественно мужчин на 6-м и 7-м десятилетиях жизни. Более 70% пациентов с IgG4-СХ также имеют аутоиммунный панкреатит (АИП) (1). Форма IgG4-СХ, независимая от АИП, встречается реже.

Общие справочные материалы

  1. 1. Umehara H, Okazaki K, Masaki Y, et al: A novel clinical entity, IgG4-related disease (IgG4RD): General concept and details. Mod Rheumatol 22(1):1-14, 2012. doi: 10.1007/s10165-011-0508-6

Симптомы и признаки IgG4-СХ

Проявления могут быть такими же, как при первичном склерозирующем холангите или холангиокарциноме с симптомами, которые включают желтуху, потерю веса и боль в животе.

Диагностика IgG4-СХ

  • Холангиограмма

  • Уровни IgG4

  • Гистологические исследования

Диагноз IgG4-СХ следует рассматривать, в частности, у пациентов с панкреатитом и холангиопатией. Точная дифференциация IgG4-СХ от других форм склерозирующего холангита имеет решающее значение, поскольку при IgG4-СХ нужно другое лечение и последствия заболевания благоприятные. Для постановки диагноза необходимы аномальные результаты холангиографии, повышенный уровень IgG4 (у большинства, но не всех пациентов) и репрезентативные гистологические особенности, включая диффузный лимфоплазмоцитарный инфильтрат, обогащенный IgG4-позитивными плазматическими клетками в стенках как внутри-, так и внепеченочных желчных протоков, сториформный («в форме зубчатого колеса») фиброз и сохраненный эпителиальный слой желчных протоков. В частности, у пожилых пациентов IgG4-СХ может быть ошибочно принят за злокачественное новообразование гепатобилиарной системы.

Лечение IgG4-СХ

  • Кортикостероиды

Кортикостероиды (монотерапия преднизолоном) являются основой лечения IgG4-ассоциированного склерозирующего холангита. Цель лечения – добиться полной ремиссии. Лечение высокими дозами приводит к быстрому биохимическому и симптоматическому улучшению со снижением уровня IgG4 в сыворотке, часто предотвращая необходимость стентирования желчных протоков. Полная ремиссия может быть достигнута монотерапией кортикостероидами (преднизоном); поддерживающая терапия требуется большинству пациентов; частота рецидивов приближается к 50% (1). У пациентов, у которых терапия кортикостероидами оказалась неэффективной, ритуксимаб также является эффективным лечением.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Sandanayake NS, Church NI, Chapman MH, et al: Presentation and management of post-treatment relapse in autoimmune pancreatitis/immunoglobulin G4-associated cholangitis. Clin Gastroenterol Hepatol 7(10):1089-1096. doi: 10.1016/j.cgh.2009.03.021

Основные положения

  • IgG-СХ — уникальная холангиопатия, которая отличается от ПСХ.

  • Подозревайте IgG-СХ, особенно у пациентов с панкреатитом и холангиопатией.

  • Для постановки диагноза необходимы аномальные результаты холангиографии, повышенный уровень IgG4 в сыворотке и гистологический анализ.

  • Лечение кортикостероидами приводит к быстрой и длительной ремиссии.

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