Хронический гепатит С

(См. также the American Association for the Study of Liver Disease [AASLD]–Infectious Disease Society of America [IDSA] practice guidelines Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C и When and in Whom To Initiate HCV Therapy.)

При хроническом гепатите С лечение рекомендуется всем пациентам, за исключением тех, у кого предположительная продолжительность жизни короткая из-за сопутствующих состояний, которые невозможно исправить с помощью лечения ВГС, трансплантации печени или другой направленной терапии.

Основная цель лечения – стойкая элиминация РНК-ВГС (т.е., УВО), что сопровождается стабильной нормализацией уровня сывороточных трансаминаз и улучшением гистологической картины. Результаты лечения являются более обнадеживающими у пациентов с меньшим фиброзом, чем у пациентов с циррозом.

До конца 2013 года, пациентов с любыми генотипами лечили пегилированным интерферон-альфа в сочетании с рибавирином. Теперь схемы лечения на основе интерферона больше не используются, а рибавирин больше не считается препаратом первой линии и используется только в определенных альтернативных схемах лечения. В настоящее время большинство пациентов лечатся противовирусными препаратами прямого действия (ПППД), которые поражают специфические мишени ВГC, такие как протеазы или полимеразы. См. таблицы Противовирусные препараты прямого действия для лечения ВГС и Комбинированная терапия ПППД при лечении ВГС.

Таблица Противовирусные препараты прямого действия (ПППД) для лечения ВГС Таблица

ПППД не используются в качестве отдельных препаратов, но используются в определенных комбинациях для максимизации эффективности.

Таблица Комбинированная терапия ПППД при лечении ВГС Таблица

Текущие рекомендации для лечения ВГС быстро развиваются. Hepatitis C Guidance 2023 Update: AASLD–IDSA Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection available online, are updated frequently.

Лечение ВГС с помощью ПППД в настоящее время включает многокомпонентные схемы, которые эффективны против всех генотипов; такие схемы называются пангенотипическими. Пангенотипические схемы включают софосбувир/велпатасвир, глекапревир/пибрентасвир и софосбувир/велпатасвир/воксилапревир.

Декомпенсированный цирроз, вызванный гепатитом С, является наиболее распространенным показанием к трансплантации печени в Соединенных Штатах. В трансплантатах почти повсеместно наблюдается рецидив ВГС. До применения ПППД выживаемость пациентов и трансплантата была менее благоприятной, чем при трансплантации по другим показаниям. Однако, у пациентов. после пересадки печени, при использовании ПППД уровень УВО поднимается до 95%, вне зависимости от того есть у них цирроз или нет. Поскольку показатели частоты устойчивого вирусологического ответа очень высоки, трансплантация органов среди пациентов с положительным результатом на вирус гепатита C становится более распространенной, в частности среди реципиентов, которые также имеют положительный результат на вирус гепатита C, что, в свою очередь, расширяет круг потенциальных доноров. Если реципиент и донор инфицированы вирусом гепатита С, лечение можно отложить до проведения трансплантации. В результате можно избежать нежелательного предтрансплантационного курса лечения.

В настоящее время считается, что схемы приема софосбувира/велпатасвира, элбасвира/гразопревира или глекапревира/пибрентасвира имеют хороший профиль безопасности и эффективны у пациентов с терминальной стадией заболевания почек, включая пациентов, находящихся на диализе.

Лечение гепатита С у пациентов с декомпенсированным циррозом следует назначать при консультации с гепатологами, в идеале в центре по пересадке печени. Схемы лечения ВГС, включающие ингибиторы протеазы (препараты, название которых заканчивается на "-превир"), не должны использоваться у пациентов с декомпенсированным циррозом печени, поскольку у пациентов с нарушениями функции печени уровни ингибиторов протеазы повышены.

Реактивация гепатита В, приводящая к печеночной недостаточности и смерти, отмечалась во время или после лечения ВГС при помощи ПППД. Следовательно, все пациенты с гепатитом С, получающие противовирусные препараты прямого действия (ПППД), должны быть проверены на наличие хронического или ранее перенесенного гепатита В; тесты должны включать следующее:

Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)

Поверхностное антитело гепатита В (анти-HBs)

Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgG (анти-НВс IgG)

Пациенты с хроническим гепатитом В или признаками предшествующего гепатита В должны подвергаться мониторингу на предмет реактивации во время и после лечения ВГС, а во время курса лечения ВГС следует учитывать противовирусную терапию ВГВ.