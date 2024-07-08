Обзор хронических гепатитов (Overview of Chronic Hepatitis)

Если результаты лабораторных исследований характерны для гепатита, проводятся вирусные серологические анализы для исключения ВГB и ВГC (см. таблицы Серологический анализ на гепатит В [Hepatitis B Serology] и Серологический анализ на гепатит С [Hepatitis C Serology]). Если результаты исследований указывают на вирусную этиологию, требуется дальнейшее обследование.

Последующее обследование включает:

Аутоантитела (антинуклеарные антитела, антитела к гладкой мускулатуре, антимитохондриальные антитела, антитела к микросомам печени и почек)

Иммуноглобулины

Насыщение сывороточного трансферрина и ферритина

Обследование щитовидной железы (тиреотропный гормон)

Обследование на целиакию (анализы на антитела к тканевой трансглутаминазе)

Уровень альфа-1 антитрипсина

Церулоплазмин

Дети и подростки проверяются на болезнь Вильсона с помощью определения уровня церулоплазмина.

Диагностика аутоиммунного гепатита обычно основывается на присутствии антинуклеарных антител (ANA), антител к гладкой мускулатуре (ASMA) или антител к микросомам печени и почек 1 типа (anti-LKM1) в титрах 1:80 (у взрослых) или 1:20 (у детей) и обычно на повышении сывороточных иммуноглобулинов. При первичном билиарном холангите чаще всего присутствуют антимитохондриальные антитела. (См. также Диагностика и лечение аутоиммунного гепатита у взрослых и детей: практические рекомендации и руководства Американской ассоциации по изучению заболеваний печени 2019 г.)

Насыщение сывороточного трансферрина > 45% и повышенный уровень сывороточного ферритина указывают на наследственный гемохроматоз и должны сопровождаться генетическим тестированием на ген гемохроматоза (HFE).

Для оценки функционирования печени и степени тяжести заболевания должны измеряться уровень сывороточного альбумина, количество тромбоцитов и ПВ; при низком уровне сывороточного альбумина, низком числе тромбоцитов или удлиненном протромбиновом времени можно предположить цирроз или даже портальную гипертензию.

Если причина гепатита определена, для оценки степени фиброза печени могут быть проведены неинвазивные исследования (например, ультразвуковая эластография, сывороточные маркеры).