Питание в клинической медицине

Показания для оценки питания включают следующее:

Нежелательный вес или телосложение

Подозрение на специфические дефицит или переизбыток незаменимых нутриентов

У младенцев и детей – недостаточный рост или развитие

Алиментарный статус следует оценивать регулярно в рамках клинического обследования у

Новорожденных и детей

Престарелые

Пациентов, принимающих несколько препаратов

Людей с психиатрическими заболеваниями

Пациенты с системными расстройствами, которые длятся более нескольких дней

Оценка общего характера питания включает анамнез, физикальное обсле­дование, а иногда некоторые тесты. Если имеется подозрение на гипотрофию, то проводятся лабораторные исследования (например, уровня альбумина) и могут быть взяты кожные пробы для определения замедленной аллергии. Для определения процента жировой прослойки и степени ожирения применяется диагностика состава тела (например, измерение толщины кожных складок, биоимпедансный анализ).

Сбор анамнеза включает вопросы о потреблении пищи, изменении веса и факторах риска развития дефицита питательных веществ, а также тщательную оценку систем организма (см. таблицу Симптомы и признаки дефицита питательных веществ). Врач-диетолог может получить более подробный анамнез питания больного. Он обычно включает список потребленных продуктов за последние 24 часа и опросник по питанию. Можно использовать дневник для записи обо всех съеденных продуктах питания. Самым точным отчетом по оцен­ке рациона питания является дневник, при ведении которого пациент взвешивает и записывает все потребленные продукты.

Таблица Симптомы и признаки дефицита питательных веществ Таблица

Необходимо проводить полный медицинский осмотр пациента, включая измерение роста и веса и распределение жировой прослойки. Индекс массы тела (ИМТ) – вес (кг)/рост (м)2, определяющий отношение веса к росту (см. таблицу Индекс массы тела [Body Mass Index]), более точен, чем таблицы измерения веса и роста. Существуют определенные стан­дарты увеличения роста и веса младен­цев, детей и подростков (см. Физический рост младенцев и детей [Physical Growth of Infants and Children]).

Таблица Индекс массы тела (ИМТ) Таблица

Распределение жировой ткани в организме является важным показателем. Непропорциональное абдоминальное ожирение (т.е., отношение размеров талия/бедра > 0,8) связано с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными расстройствами, гипертонией и сахарным диабетом чаще, чем отложение жировой ткани в других местах тела. Измерение окружности талии у больных с ИМТ менее 35 помогает определить наличие у них абдоминального ожирения и спрогнозировать риск возникновения сахарного диабета, гипертонии, гиперхолестеринемии и расстройств сердечно-сосудистой системы. Риск увеличивается, если окружность талии превышает 102 см у мужчин или 88 см у женщин.