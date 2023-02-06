Питание в клинической медицине

Дефицит питательных веществ может вызывать ухудшение здоровья (на фоне сопутствующего заболевания или без него), в свою очередь некоторые патологические состояния (например, мальабсорбция) могут вызвать дефицит питательных веществ. Кроме того, многие пациенты (например, пожилые пациенты при экстренной госпитализации) не подозревают о дефиците питательных веществ, требующем необходимого лечения. Многие медицинские центры располагают многопрофильными группами нутритивной поддержки, состоящими из врачей, медсестер, врачей-диетологов и фармацевтов, для помощи клиницистам в профилактике, диагностике и лечении скрытого дефицита питательных веществ.
Излишнее потребление пищи может привести к хроническим заболеваниям, таким как рак, гипертония, ожирение, сахарны йдиабет и поражение коронарных артерий. Диетические ограничения необходимы при многих наследственных метаболических заболеваниях (например, галактоземия, фенилкетонурия).
Оценка алиментарного статуса
Показания для оценки питания включают следующее:
Нежелательный вес или телосложение
Подозрение на специфические дефицит или переизбыток незаменимых нутриентов
У младенцев и детей – недостаточный рост или развитие
Алиментарный статус следует оценивать регулярно в рамках клинического обследования у
Новорожденных и детей
Престарелые
Пациентов, принимающих несколько препаратов
Людей с психиатрическими заболеваниями
Пациенты с системными расстройствами, которые длятся более нескольких дней
Оценка общего характера питания включает анамнез, физикальное обследование, а иногда некоторые тесты. Если имеется подозрение на гипотрофию, то проводятся лабораторные исследования (например, уровня альбумина) и могут быть взяты кожные пробы для определения замедленной аллергии. Для определения процента жировой прослойки и степени ожирения применяется диагностика состава тела (например, измерение толщины кожных складок, биоимпедансный анализ).
Сбор анамнеза включает вопросы о потреблении пищи, изменении веса и факторах риска развития дефицита питательных веществ, а также тщательную оценку систем организма (см. таблицу Симптомы и признаки дефицита питательных веществ). Врач-диетолог может получить более подробный анамнез питания больного. Он обычно включает список потребленных продуктов за последние 24 часа и опросник по питанию. Можно использовать дневник для записи обо всех съеденных продуктах питания. Самым точным отчетом по оценке рациона питания является дневник, при ведении которого пациент взвешивает и записывает все потребленные продукты.
Симптомы и признаки дефицита питательных веществ
Область/система
Симптом или признак
Недостаточность
Общий вид
Упадок сил
Общее количество калорий
Кожа
Сыпь
Многие витамины, цинк, эссенциальные жирные кислоты
Сыпь на открытых солнцу участках кожи
Ниацин (пеллагра)
Легкое образование гематом
Волосы и ногти
Истончение или выпадение волос
Преждевременное поседение волос
Ложкообразные ногти
Глаза
Нарушение ночного зрения
Корнеальная кератомаляция (высыхание и помутнение роговицы)
Рот
Хейлоз и глоссит
Рибофлавин, ниацин, пиродоксин, железо
Кровоточивость десен
Конечности
Отеки
Нервная система
Парестезии или онемение стоп и кистей
Тиамин (бери-бери)
Тетания
Когнитивные и сенсорные расстройства
Тиамин, ниацин, тиаминпиродоксин, витамин В12
Деменция
Опорно-двигательный аппарат
Потеря мышечной массы
Белок
Деформация костей, (например, "О-образные" ноги, деформированные коленные суставы, искривление позвоночника)
Болезненость костей при пальпации
Болезненность и припухлость суставов
Желудочно-кишечный тракт
Диарея
Белок, ниацин, фолат, витамин B12
Диарея и извращение вкуса
Дисфагия и боль при глотании
Эндокринная система
Тиромегалия
Необходимо проводить полный медицинский осмотр пациента, включая измерение роста и веса и распределение жировой прослойки. Индекс массы тела (ИМТ) – вес (кг)/рост (м)2, определяющий отношение веса к росту (см. таблицу Индекс массы тела [Body Mass Index]), более точен, чем таблицы измерения веса и роста. Существуют определенные стандарты увеличения роста и веса младенцев, детей и подростков (см. Физический рост младенцев и детей [Physical Growth of Infants and Children]).
Индекс массы тела (ИМТ)
Весовая категория
(ИМТ)
Нормальный* (≥ 18,5 и < 25)
Избыточный вес (≥ 25 и < 30)
Ожирение: класс I (≥ 30 и < 35)
Ожирение: II класс (≥ 35 и < 40)
Ожирение: класс III (≥ 40)
Высота
Вес тела
152–155 см
97–127 фунтов (44–58 кг)
128–153 фунтов (58–69 кг)
153–180 фунтов (69–82 кг)
179–206 фунтов (81–93 кг)
> 206 фунтов (> 93 кг)
157–160 см
104–135 фунтов (47–61 кг)
136–163 фунтов (62–74 кг)
164–191 фунт (74–87 кг)
191–220 фунтов (87–100 кг)
> 220 фунтов (> 100 кг)
162–165 см
110–144 фунта (50–65 кг)
145–174 фунта (66–79 кг)
174–204 фунта (79–93 кг)
204–234 фунта (93–106 кг)
> 234 фунта (> 106 кг)
168–170 см
118–153 фунтов (54–69 кг)
155–185 фунтов (70–84 кг)
186–217 фунтов (84–98 кг)
216–249 фунтов (98–113 кг)
> 249 фунтов (> 113 кг)
173–175 см
125–162 фунта (57–74 кг)
164–196 фунтов (74–89 кг)
197–230 фунтов (89–104 кг)
230–263 фунта (104–119 кг)
> 263 фунтов (> 119 кг)
178–180 см
132–172 фунта (60–78 кг)
174–208 фунтов (79–94 кг)
209–243 фунта (95–110 кг)
243–279 фунтов (110–127 кг)
> 279 фунтов (> 127 кг)
183–185 см
140–182 фунтов (64–83 кг)
184–219 фунтов (84–99 кг)
221–257 фунтов (100–117 кг)
258–295 фунтов (117–134 кг)
> 295 фунтов (> 134 кг)
188–190 см
148–192 фунта (67–87 кг)
194–232 фунта (88–105 кг)
233–272 фунта (106–123 кг)
272–311 фунтов (123–141 кг)
> 311 фунтов (> 141 кг)
около 193 см
156–197 фунтов (71–89 кг)
205–238 фунтов (93–108 кг)
246–279 фунтов (112–127 кг)
287–320 фунтов (130–145 кг)
> 320 фунтов (> 145 кг)
* ИМТ меньше указанной в качестве нормальной массы тела считается избыточным весом.
Распределение жировой ткани в организме является важным показателем. Непропорциональное абдоминальное ожирение (т.е., отношение размеров талия/бедра > 0,8) связано с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными расстройствами, гипертонией и сахарным диабетом чаще, чем отложение жировой ткани в других местах тела. Измерение окружности талии у больных с ИМТ менее 35 помогает определить наличие у них абдоминального ожирения и спрогнозировать риск возникновения сахарного диабета, гипертонии, гиперхолестеринемии и расстройств сердечно-сосудистой системы. Риск увеличивается, если окружность талии превышает 102 см у мужчин или 88 см у женщин.