Парентеральное Питание (ПП)

Индивидуальные растворы для парентерального питания могут готовиться с использованием стерильных методов. В индивидуальных растворах для парентерального питания электролиты могут быть скорректированы на основании лабораторных результатов и изменений клинического состояния.

Стандартизированные коммерчески доступные растворы для парентерального питания предлагаются учреждениям, не имеющим возможности готовить индивидуальные растворы.

Также доступны стандартные витаминные и микроэлементные препараты, которые можно добавлять в парентеральное питание для удовлетворения потребностей в микронутриентах. Стабильность раствора для парентерального питания зависит от многих факторов. Клиницистам следует избегать добавления электролитов в стандартизированные растворы для парентерального питания, чтобы избежать риска выпадения электролитов в осадок. Поскольку модификации растворов для парентерального питания могут снизить их стабильность, все изменения (например, добавление электролитов или других веществ) должны быть проверены опытным фармацевтом.

Состав макронутриентов в растворах для парентерального питания варьируется в зависимости от типа раствора:

Периферическое ПП: более низкие концентрации аминокислот и декстрозы для поддержания низкой осмолярности, при этом большая часть калорий поступает из жиров

Центральное ПП: более высокие концентрации аминокислот и декстрозы для обеспечения большей энергии в меньшем объеме

Доза аминокислот рассчитывается на основе потребности пациента в белке.

Доступность липидных эмульсий на основе смешанных масел изменила подход к дозированию липидов в парентеральном питании, позволяя сбалансировать поступление питательных веществ с потенциальными побочными эффектами. Соевое масло богато омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами, которые связаны с про-воспалительными и иммуносупрессивными эффектами. Таким образом, традиционные липидные эмульсии, состоящие на 100% из соевого масла, следует ограничивать до < 1 г/кг/день у пациентов, которые находятся в критическом состоянии, но можно дозировать до 1 г/кг/день у стабильных пациентов. Липидные эмульсии на основе смешанных масел включают комбинации соевого масла, оливкового масла, триглицеридов средней цепи (ТСЦ) и рыбьего жира, которые содержат меньше омега-6 полиненасыщенных жирных кислот и позволяют увеличить общее поступление жиров. Взрослым (как стабильным, так и тяжелобольным) можно назначать 1–1,5 г/кг/день липидной эмульсии, состоящей из оливкового и соевого масел, тогда как эмульсию из смеси соевого масла, ТСЦ, оливкового масла и рыбьего жира можно вводить в дозе 1–2 г/кг/день. В Соединённых Штатах 100% липидная эмульсия на основе рыбьего жира не одобрена для применения у взрослых, но используется в качестве терапии для детей с заболеваниями печени, ассоциированными с кишечной недостаточностью. Дополнительные рекомендации по дозировке (например, добавки лекарственных препаратов; содержание кальция, фосфора и магния) для обеспечения стабильности раствора должны быть рассмотрены опытным фармацевтом. Американское общество парентерального и энтерального питания (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) опубликовало рекомендации по надлежащему дозированию липидных эмульсий (1, 2).

Если общая энергия, обеспечиваемая аминокислотами и липидами, меньше, чем общая необходимая энергия, обычно используют моногидрат декстрозы для восполнения дефицита. Тем не менее максимальное количество углеводов обычно составляет 5 мг/кг/мин; превышение этого количества может привести к гипергликемии. Кроме того, перекорм энергией может привести к чрезмерному образованию CO2 и жировой инфильтрации печени; перекорм часто связывают с избыточным поступлением углеводов. Использование липидных эмульсий на основе смешанных масел позволяет снизить поступление углеводов и может помочь уменьшить осложнения, связанные с избыточным потреблением углеводов.

Объемы, виды и концентрации растворов для парентерального питания варьируются в зависимости от факторов, связанных с пациентом, таких как сопутствующие заболевания и возраст:

Для пациентов с сердечной, печеночной или почечной недостаточностью: ограничение объема (потребляемой жидкости)

Для пациентов с диабетом: липидная эмульсия на основе смешанных масел, обеспечивающая верхнюю границу рекомендованного диапазона дозирования для уменьшения доставки декстрозы

для новорожденных: более низкие концентрации декстрозы (17–18%)