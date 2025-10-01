Como aplicar um imobilizador de joelho

Os imobilizadores de joelho são aparatos removíveis que mantêm a estabilidade do joelho.
Em geral, utilizam-se imobilizadores de joelho para lesões que se beneficiam da imobilização, mas podem tolerar breves períodos sem imobilização; portanto, não requerem aparelho gessado.
Indicações para um imobilizador de joelho
Fraturas do planalto tibial minimamente deslocadas (fraturas deslocadas ou instáveis do planalto tibial exigem tratamento cirúrgico)
Fraturas de joelho e lesões ligamentares que exigem imobilização enquanto aguardam reparo cirúrgico não emergencial ou aparelho gessado
Certas lesões ligamentares (p. ex., entorses do ligamento colateral medial) que não exigem reparo cirúrgico
Ruptura incompleta do tendão patelar que não exige reparo cirúrgico
Algumas luxações patelares (p. ex., aquelas que têm amplitude de movimento limitada, mostram frouxidão e/ou não têm um mecanismo extensor intacto após a redução)
Ruptura incompleta do tendão do quadríceps que não exige reparo cirúrgico
Contraindicações para um imobilizador de joelho
Contraindicações absolutas:
Nenhum
Contraindicações relativas:
Fraturas expostas
Complicações de um imobilizador de joelho
Trombose venosa profunda de membro inferior
Rigidez articular
Equipamento para um imobilizador de joelho
Imobilizador de joelho disponível comercialmente*
* Há diferentes marcas, mas todas normalmente consistem em um envoltório de espuma/tecido pesado que se estende do meio da panturrilha até o meio da coxa. O envoltório é mantido no lugar por uma série de tiras e fornece suporte por seu volume. Alcança-se estabilidade adicional por meio de tiras rígidas removíveis aplicadas aos aspectos medial e lateral do aparato e mantidas no lugar por conexões de velcro.
Considerações adicionais para um imobilizador de joelho
Deve-se tratar quaisquer feridas expostas e cobertas adequadamente antes da aplicação do imobilizador de joelho.
Em casos raros, é necessária analgesia.
Anatomia relevante para um imobilizador de joelho
Lesões ligamentares de joelho podem envolver os ligamentos colateral medial, cruzado anterior, colateral lateral e/ou cruzado posterior.
Posicionamento para um imobilizador de joelho
Colocar o paciente em decúbito dorsal com o pé apoiado e o joelho estendido.
Descrição passo a passo para um imobilizador de joelho
Seguir todas as instruções e recomendações específicas ao produto disponíveis.
Preparar o imobilizador de joelho e as tiras.
Colocar o imobilizador atrás da perna e centralizá-lo atrás do joelho vertical e lateralmente.
Se o imobilizador tiver um recorte patelar, alinhar o recorte sobre a patela.
Se o imobilizador tiver barras estabilizadoras removíveis ou ajustáveis, colocar as barras medial e lateralmente ao longo do eixo longitudinal da perna.
Prender as barras estabilizadoras e o imobilizador com as tiras de fixação (p. ex., velcro) acima e abaixo do joelho (normalmente 2 acima e 2 abaixo do joelho).
Verificar a condição neurovascular distal (p. ex., preenchimento capilar, sensibilidade distal, flexão e extensão dos dígitos).
Cuidados posteriores para um imobilizador de joelho
Prescrever muletas conforme necessário e instruir os pacientes sobre o uso delas.
Organizar ou recomendar acompanhamento apropriado.
Aconselhar os pacientes a estarem alerta quanto a sintomas de trombose venosa profunda e retornar imediatamente para avaliação se ocorrerem.
Aconselhar os pacientes a retornar caso tenham dor que não pode ser controlada com medicamentos orais (indicando a necessidade de avaliação para síndrome compartimental).
Alertas e erros comuns para um imobilizador de joelho
Não aplicar o imobilizador muito baixo na perna porque isso não imobiliza de modo eficaz o joelho.
Se as barras estabilizadoras já estiverem presas ao imobilizador na embalagem, certifique-se de que estão posicionadas corretamente ao longo do eixo longo da perna.
Se as pernas se afilam significativamente (isto é, coxas muito volumosas em comparação com o restante da perna), o imobilizador pode tender a escorregar; isso pode não ser aparente até o paciente permanecer em pé.
Recomendações e sugestões para um imobilizador de joelho
Prescrever muletas, a menos que seja confirmado que o paciente pode andar sem elas.