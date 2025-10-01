Como aplicar um imobilizador de joelho

Imobilizador de joelho disponível comercialmente*

* Há diferentes marcas, mas todas normalmente consistem em um envoltório de espuma/tecido pesado que se estende do meio da panturrilha até o meio da coxa. O envoltório é mantido no lugar por uma série de tiras e fornece suporte por seu volume. Alcança-se estabilidade adicional por meio de tiras rígidas removíveis aplicadas aos aspectos medial e lateral do aparato e mantidas no lugar por conexões de velcro.