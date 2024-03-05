Complicações da transfusão

Doenças infecciosas

Contaminação bacteriana de concentrados de eritrócitos ocorre raramente, talvez em razão de técnica asséptica inadequada durante a coleta ou bacteremia transitória do doador assintomático. O resfriamento dos eritrócitos costuma limitar o crescimento bacteriano, exceto por microrganismos criofílicos como Yersinia, que pode produzir níveis perigosos de endotoxina.

Todas as unidades de eritrócitos são inspecionadas para crescimento bacteriano antes da administração. O crescimento bacteriano é indicado por uma mudança de cor. Como os concentrados de plaquetas são armazenados à temperatura ambiente, têm potencial maior para crescimento bacteriano e produção de endotoxina se contaminadas. Para minimizar o crescimento, o armazenamento é limitado a 5 dias. As plaquetas são rotineiramente testadas para bactérias.

Raramente, a sífilis é transmitida em sangue ou plaquetas frescos. O armazenamento sanguíneo ≥ 96 horas em 4 a 10° C mata a espiroqueta. Embora regulamentos federais americanos exijam teste sorológico para sífilis no doador de sangue, doadores infectados são soronegativos no início da doença. Os receptores de unidades infectadas podem desenvolver exantemas secundárias características.

Hepatite pode ocorrer após a transfusão de qualquer produto sanguíneo. O risco tem sido reduzido pela inativação viral mediante tratamento com calor da albumina sérica e proteínas do plasma e pelo uso de fatores concentrados recombinantes. Testes para hepatite são necessários em todos os doadores de sangue (ver tabela Testes de transmissão de doenças infecciosas). O risco estimado de transmissão de hepatite B é de 1:1 milhão; de hepatite C < 1:2 milhões (2). Como provavelmente sua fase virêmica transitória e doença clínica concomitante impedem a doação de sangue, a hepatite A (hepatite infecciosa) não é uma causa significativa de hepatite associada à transfusão.

A infecção pelo HIV nos Estados Unidos é quase inteiramente pelo HIV-1, embora o HIV-2 também preocupe. O teste para anticorpos em ambas as doenças é exigido. Testes de ácido nucleico para antígeno HIV-1, assim como para antígeno p24 em HIV-1, também são necessários. Além disso, os doadores de sangue são questionados sobre comportamentos que possam colocá-los em alto risco de infecção pelo HIV. HIV-0 não tem sido identificado entre os doadores de sangue. O risco estimado de transmissão do HIV por transfusão é 1:1.500.000 a 2.000.000 (2).

Citomegalovírus (CMV) pode ser transmitido por leucócitos no sangue transfundido. Não é transmitido pelo plasma fresco congelado. Em razão de o CMV não causar doença em receptores imunocompetentes, a rotina do teste de anticorpo do sangue do doador não é exigida. Entretanto, o CMV pode causar doença grave ou fatal em pacientes imunocomprometidos, que devem receber hemoderivados negativos para o CMV por meio de testes de anticorpos ou sangue com depleção de leucócitos por filtração.

O vírus linfotrópico 1 da célula T humana (HTLV-1), que pode causar linfoma-leucemia da célula T em adultos e mielopatia associada ao HTLV-1/paraparesia espástica tropical, promove soroconversão pós-transfusional em alguns receptores. Todos os doadores de sangue são testados para anticorpos contra HTLV-1 e -HTLV-2.

A doença de Creutzfeldt-Jakob nunca foi registrada como transmitida por transfusão, mas a prática atual impede doação de uma pessoa que tenha recebido hormônio de crescimento derivado de um ser humano ou transplante de dura-máter, ou com um membro da família com essa doença. A doença de Creutzfeldt-Jakob variante (DCJv, ou doença da vaca louca) não é transmitida por transfusão de sangue. Contudo, os doadores que passaram tempo significativo no Reino Unido e em outras partes da Europa são permanentemente excluídos da doação nos Estados Unidos (ver tabela Algumas razões para adiar ou negar a doação de sangue).

Malária é transmitida facilmente por meio de eritrócitos infectados. Muitos doadores não estão conscientes de que tiveram malária, que pode ser latente e transmissível por 10 a 15 anos. O armazenamento não torna o sangue seguro. Os doadores prospectivos devem ser questionados sobre malária ou se estiveram em região onde a malária é prevalente. Os doadores que tiveram o diagnóstico de malária ou são imigrantes, refugiados, ou cidadãos de países onde a malária é considerada endêmica são recusados por 3 anos; viajantes de países endêmicos são recusados por 1 ano.

Babesiose, doença de Chagas e vírus do Nilo ocidental raramente são transmitidos por transfusão (3). Testes para bactérias Babesia são feitos em todas as doações de sangue de regiões de Babesia endêmica (3). Testes para Trypanosoma cruzi (doença de Chagas) são feitos em todos os doadores de primeira vez (3). Testes para o vírus do Nilo Ocidental são feitos em todas as doações de sangue (3).

Em maio de 2021, em resposta ao declínio global na incidência do vírus da zica, a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos eliminou a exigência de triagem de rotina para doações de sangue pelo vírus da zica (4).