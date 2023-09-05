Visão geral das infecções fúngicas

Fungos são organismos eucarióticos que existem na forma de leveduras, fungos ou ambas as formas. As leveduras consistem em células solitárias que se reproduzem por brotamento. Os fungos ocorrem em filamentos, também conhecidos como hifas, que se estendem por alongamento apical. Os fungos dimórficos crescem como bolor no ambiente e como células de levedura ou esférulas (células semelhantes a sacos que são a forma reprodutiva do fungo) in vivo.
Infecções fúngicas costumam ser classificadas como
Primária
Oportunista
Infecções primárias podem se desenvolver em hospedeiros imunocompetentes.
As oportunistas são as que se desenvolvem principalmente em hospedeiros imunocomprometidos.
Infecções fúngicas podem ser
Locais
Sistêmico
Infecções fúngicas locais tipicamente envolvem a pele (ver Infecções fúngicas da pele), boca (causando estomatite) e/ou vagina (causando vaginite por Candida) e podem ocorrer em hospedeiros normais ou imunocomprometidos.
Infecções fúngicas sistêmicas podem afetar a pele e órgãos como pulmões, olhos, fígado e encéfalo e costumam ocorrer em hospedeiros imunocomprometidos (ver Infecções fúngicas oportunistas).
(Ver também Antifúngicos.)
Infecções fúngicas primárias
Infecções fúngicas primárias normalmente resultam da inalação de esporos, que podem provocar pneumonia localizada como a primeira manifestação da infecção.
Em pacientes imunocompetentes, micoses sistêmicas tipicamente apresentam um curso crônico; a disseminação é rara e, caso se desenvolvam lesões pulmonares, estas geralmente progridem de maneira lenta. Meses ou anos podem decorrer antes que um serviço médico seja procurado ou um diagnóstico seja feito. Os sintomas raramente são intensos em tais micoses crônicas, mas febre, calafrios, suores noturnos, anorexia, perda ponderal, mal-estar e depressão podem ocorrer. Diversos órgãos podem ser infectados, provocando sintomas e disfunção.
Infecções fúngicas primárias podem ter uma distribuição geográfica característica, o que é especialmente verdade no caso das micoses endêmicas causadas por determinados fungos dimorfos. Por exemplo,
Coccidioidomicose: confinado principalmente, nos Estados Unidos, à região sudoeste e ao estado de Washington, bem como ao norte do México e à América Central e do Sul
Histoplasmose: ocorre principalmente no leste e no meio-oeste dos Estados Unidos e em regiões das Américas Central e do Sul, África, Ásia e Austrália
Blastomicose: restringe-se à América do Norte e à África
Paracoccidioidomicose: restrita à América do Sul
Contudo, a latência da transmissão à infecção varia e os sintomas podem se desenvolver após os viajantes retornarem de áreas endêmicas.
Quando um fungo se dissemina de um foco primário no pulmão, as manifestações podem ser características, como por exemplo:
Criptococose: normalmente se apresenta como uma meningite crônica
Histoplasmose disseminada progressiva: envolvimento generalizado do sistema reticuloendotelial (fígado, baço, medula óssea)
Blastomicose: lesões cutâneas únicas ou múltiplas ou comprometimento do sistema nervoso central, ossos ou próstata
Coccidioidomicose: infecções ósseas e articulares, lesões cutâneas e meningite
Infecções fúngicas oportunistas
Muitos fungos são oportunistas e não são geralmente patogênicos, exceto em um hospedeiro comprometido. Causas de imunidade comprometida incluem aids, azotemia, diabetes mellitus, linfoma, leucemia, outras neoplasias hematológicas, queimaduras e terapia com corticoides, imunossupressores, ou antimetabólitos. Os pacientes que passam muitos dias na unidade de terapia intensiva podem ser comprometidos por causa dos procedimentos médicos (p. ex., catéteres venosos centrais, cirurgia de grande porte), de distúrbios indeterminados e/ou da desnutrição.
Exemplos de infecções fúngicas sistêmicas oportunistas (micoses) incluem
Mucormicose (zigomicose)
Fusariose
Micoses sistêmicas que afetam gravemente pacientes que estão imunocomprometidos com frequência têm apresentações agudas com pneumonias rapidamente progressivas, fungemia, ou manifestações de disseminação extrapulmonar.
Diagnóstico das infecções fúngicas
Culturas e colorações
Histopatologia
Testes sorológicos (principalmente para Aspergillus, Blastomyces, Candida, Coccidioides, Cryptococcus, e Histoplasma)
Diagnóstico molecular
Se os médicos suspeitarem de uma infecção fúngica primária aguda ou crônica, devem obter uma história detalhada de viagem e moradia a fim de determinar se os pacientes foram expostos a certas micoses endêmicas, mesmo que a exposição tenha ocorrido há anos.
Infecções fúngicas pulmonares devem ser diferenciadas de tumores e pneumonias crônicas causados por microrganismos não fúngicos como micobactérias (incuindo Mycobacterium tuberculosis). Amostras são obtidas para cultura e histopatologia de fungos e micobactérias. Amostras de escarros podem ser adequadas, mas ocasionalmente podem ser necessárias lavado broncoalveolar, biópsia transtorácica por agulha, ou até cirurgia para se obter uma amostra aceitável.
Infecções fúngicas podem ser imediatamente reconhecidas pela aparência histopatológica. Entretanto, a identificação do fungo específico possa ser difícil e geralmente exige cultura fúngica ou diagnóstico molecular.
O significado clínico de culturas positivas de escarro pode não ser evidente se mostrarem microrganismos comensais (p. ex., Candida albicans) ou aqueles predominantes no ambiente (p. ex., Aspergillus spp). Portanto, podem ser necessárias outras evidências (p. ex., fatores do hospedeiro como imunossupressão, evidências sorológicas, invasão de tecidos vista na biópsia, ou achados radiológicos) para ajudar a estabelecer um diagnóstico.
Testes sorológicos podem ser avaliados no caso de muitas micoses sistêmicas se histopatologia e cultura forem indisponíveis ou não reveladas, embora poucos diagnósticos definitivos sejam obtidos. Ensaios particularmente úteis incluem:
Aqueles que medem produtos antigênicos de microrganismos específicos, mais notavelmente Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum e Aspergillus spp (observou-se reatividade cruzada ocasional com outros fungos em cada um desses testes serológicos)
O (1,3)beta-D-glucano sérico, que muitas vezes é positivo na candidíase e aspergilose invasivas, bem como nas infecções por Pneumocystis jirovecii
Fixação do complemento e ensaios de imunodifusão para micoses endêmicas (histoplasmose, blastomicose, coccidioidomicose)
A maioria dos outros testes para anticorpos antifúngicos possui baixa sensibilidade e/ou especificidade, não sendo úteis para orientar a terapia inicial, uma vez que a medida dos títulos agudos e convalescentes é necessária.
Diagnósticos moleculares são ferramentas úteis para identificar componentes moleculares de certas infecções fúngicas. Estão disponíveis testes de DNA que utilizam amostras de cultura para identificar Histoplasma, Blastomyces e Coccidioides e reação em cadeia da polimerase ou testes de hibridação de DNA que utilizam amostras de hemocultura para identificar Candida. Espectrometria de massa por ionização e dessorção a laser assistida por matriz-tempo de voo (MALDI-TOF) realizada nas amostras de cultura também pode ser realizada para identificar múltiplas leveduras, incluindo Candida spp. T2Candida é uma plataforma não baseada em cultura que utiliza tecnologia de ressonância magnética para detectar DNA de Candida diretamente do sangue total e pode ser utilizada para o diagnóstico rápido de candidemia. O sequenciamento de última geração do DNA livre de células microbianas é uma tecnologia emergente para a detecção de uma ampla variedade de patógenos fúngicos e outros patógenos do sangue.