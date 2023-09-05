Visão geral das infecções fúngicas

Fungos são organismos eucarióticos que existem na forma de leveduras, fungos ou ambas as formas. As leveduras consistem em células solitárias que se reproduzem por brotamento. Os fungos ocorrem em filamentos, também conhecidos como hifas, que se estendem por alongamento apical. Os fungos dimórficos crescem como bolor no ambiente e como células de levedura ou esférulas (células semelhantes a sacos que são a forma reprodutiva do fungo) in vivo.

Infecções fúngicas costumam ser classificadas como

Primária

Oportunista

Infecções primárias podem se desenvolver em hospedeiros imunocompetentes.

As oportunistas são as que se desenvolvem principalmente em hospedeiros imunocomprometidos.

Infecções fúngicas podem ser

Locais

Sistêmico

Infecções fúngicas locais tipicamente envolvem a pele (ver Infecções fúngicas da pele), boca (causando estomatite) e/ou vagina (causando vaginite por Candida) e podem ocorrer em hospedeiros normais ou imunocomprometidos.

Infecções fúngicas sistêmicas podem afetar a pele e órgãos como pulmões, olhos, fígado e encéfalo e costumam ocorrer em hospedeiros imunocomprometidos (ver Infecções fúngicas oportunistas).

(Ver também Antifúngicos.)

Infecções fúngicas primárias Infecções fúngicas primárias normalmente resultam da inalação de esporos, que podem provocar pneumonia localizada como a primeira manifestação da infecção. Em pacientes imunocompetentes, micoses sistêmicas tipicamente apresentam um curso crônico; a disseminação é rara e, caso se desenvolvam lesões pulmonares, estas geralmente progridem de maneira lenta. Meses ou anos podem decorrer antes que um serviço médico seja procurado ou um diagnóstico seja feito. Os sintomas raramente são intensos em tais micoses crônicas, mas febre, calafrios, suores noturnos, anorexia, perda ponderal, mal-estar e depressão podem ocorrer. Diversos órgãos podem ser infectados, provocando sintomas e disfunção. Infecções fúngicas primárias podem ter uma distribuição geográfica característica, o que é especialmente verdade no caso das micoses endêmicas causadas por determinados fungos dimorfos. Por exemplo, Coccidioidomicose: confinado principalmente, nos Estados Unidos, à região sudoeste e ao estado de Washington, bem como ao norte do México e à América Central e do Sul

Histoplasmose: ocorre principalmente no leste e no meio-oeste dos Estados Unidos e em regiões das Américas Central e do Sul, África, Ásia e Austrália

Blastomicose: restringe-se à América do Norte e à África

Paracoccidioidomicose: restrita à América do Sul Contudo, a latência da transmissão à infecção varia e os sintomas podem se desenvolver após os viajantes retornarem de áreas endêmicas. Quando um fungo se dissemina de um foco primário no pulmão, as manifestações podem ser características, como por exemplo: Criptococose: normalmente se apresenta como uma meningite crônica

Histoplasmose disseminada progressiva: envolvimento generalizado do sistema reticuloendotelial (fígado, baço, medula óssea)

Blastomicose: lesões cutâneas únicas ou múltiplas ou comprometimento do sistema nervoso central, ossos ou próstata

Coccidioidomicose: infecções ósseas e articulares, lesões cutâneas e meningite

Infecções fúngicas oportunistas Muitos fungos são oportunistas e não são geralmente patogênicos, exceto em um hospedeiro comprometido. Causas de imunidade comprometida incluem aids, azotemia, diabetes mellitus, linfoma, leucemia, outras neoplasias hematológicas, queimaduras e terapia com corticoides, imunossupressores, ou antimetabólitos. Os pacientes que passam muitos dias na unidade de terapia intensiva podem ser comprometidos por causa dos procedimentos médicos (p. ex., catéteres venosos centrais, cirurgia de grande porte), de distúrbios indeterminados e/ou da desnutrição. Exemplos de infecções fúngicas sistêmicas oportunistas (micoses) incluem Candidíase

Aspergilose

Mucormicose (zigomicose)

Fusariose Micoses sistêmicas que afetam gravemente pacientes que estão imunocomprometidos com frequência têm apresentações agudas com pneumonias rapidamente progressivas, fungemia, ou manifestações de disseminação extrapulmonar.