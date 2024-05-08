(Ver também Visão geral e avaliação dos distúrbios das mãos.)
Historicamente, a síndrome de De Quervain foi atribuída principalmente ao uso repetitivo do punho, com base em evidências observacionais; entretanto, a causa é provavelmente multifatorial, incluindo influências hormonais, predisposição genética, variações anatômicas e comorbidades, além de esforço repetitivo (1).
Referência
1. Piligian G, Herbert R, Hearns M, Dropkin J, Landsbergis P, Cherniack M: Evaluation and management of chronic work-related musculoskeletal disorders of the distal upper extremity. Am J Ind Med. 2000;37(1):75-93. PMID: 10573598
Sinais e sintomas da síndrome de De Quervain
O principal sintoma da síndrome de De Quervain é a dor persistente no punho e no polegar, agravada pelo movimento. A sensibilidade pode ser ativada próximo ao processo estiloide radial sobre o local das bainhas tendinosas envolvidas.
Diagnóstico da síndrome de De Quervain
Avaliação clínica, incluindo teste de Finkelstein
O diagnóstico da síndrome de De Quervain é fortemente sugerido pelo teste de Finkelstein. O paciente aduz e envolve o polegar com os dedos. O teste é positivo se o desvio ulnar passivo do punho provocar dor forte nas bainhas dos nervos afetados. Uma manobra de polegar para cima (polegar do carona) (dor provocada ao longo do primeiro compartimento extensor durante a extensão resistida do polegar) também é altamente sugestiva.
Tratamento da síndrome de De Quervain
Infiltração de corticoides
Tala em oito para o polegar
Algumas vezes, cirurgia
Repouso, banhos quentes e fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) podem ajudar nos casos muito leves da síndrome de De Quervain.
Infiltrações locais de corticoides e tala no polegar ajudam de 60 a 80% dos casos (1). A ruptura do tendão é uma complicação rara da infiltração e pode ser prevenida pela infiltração na bainha tendinosa, evitando-se infiltração de corticoide no tendão. A localização intratendinosa da agulha é provável se a infiltração for de encontro a uma resistência moderada ou grave. Às vezes, utiliza-se orientação ultrassonográfica.
A liberação cirúrgica do primeiro compartimento do extensor é muito efetiva quando a terapia conservadora falhar.
Referência sobre tratamento
1. Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH, Meyboom-DeJong B: Randomised controlled trial of local corticosteroid injections for de Quervain's tenosynovitis in general practice. BMC Musculoskelet Disord. 2009;10:131. Publicado em 27 Out 2009. doi:10.1186/1471-2474-10-131