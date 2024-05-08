skip to main content
Síndrome de De Quervain

PorDavid R. Steinberg, MD, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania
Reviewed ByBrian F. Mandell, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Revisado/Corrigido: modificado mai. 2024
Visão Educação para o paciente
A síndrome de De Quervain é a tenossinovite estenosante do tendão do extensor curto (extensor curto do polegar) e do abdutor longo do polegar (abdutor longo do polegar) no interior do primeiro compartimento extensor.

(Ver também Visão geral e avaliação dos distúrbios das mãos.)

Historicamente, a síndrome de De Quervain foi atribuída principalmente ao uso repetitivo do punho, com base em evidências observacionais; entretanto, a causa é provavelmente multifatorial, incluindo influências hormonais, predisposição genética, variações anatômicas e comorbidades, além de esforço repetitivo (1).

Sinais e sintomas da síndrome de De Quervain

O principal sintoma da síndrome de De Quervain é a dor persistente no punho e no polegar, agravada pelo movimento. A sensibilidade pode ser ativada próximo ao processo estiloide radial sobre o local das bainhas tendinosas envolvidas.

Diagnóstico da síndrome de De Quervain

  • Avaliação clínica, incluindo teste de Finkelstein

O diagnóstico da síndrome de De Quervain é fortemente sugerido pelo teste de Finkelstein. O paciente aduz e envolve o polegar com os dedos. O teste é positivo se o desvio ulnar passivo do punho provocar dor forte nas bainhas dos nervos afetados. Uma manobra de polegar para cima (polegar do carona) (dor provocada ao longo do primeiro compartimento extensor durante a extensão resistida do polegar) também é altamente sugestiva.

Tratamento da síndrome de De Quervain

  • Infiltração de corticoides

  • Tala em oito para o polegar

  • Algumas vezes, cirurgia

Repouso, banhos quentes e fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) podem ajudar nos casos muito leves da síndrome de De Quervain.

Infiltrações locais de corticoides e tala no polegar ajudam de 60 a 80% dos casos (1). A ruptura do tendão é uma complicação rara da infiltração e pode ser prevenida pela infiltração na bainha tendinosa, evitando-se infiltração de corticoide no tendão. A localização intratendinosa da agulha é provável se a infiltração for de encontro a uma resistência moderada ou grave. Às vezes, utiliza-se orientação ultrassonográfica.

A liberação cirúrgica do primeiro compartimento do extensor é muito efetiva quando a terapia conservadora falhar.

