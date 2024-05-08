A síndrome de De Quervain é a tenossinovite estenosante do tendão do extensor curto (extensor curto do polegar) e do abdutor longo do polegar (abdutor longo do polegar) no interior do primeiro compartimento extensor.

(Ver também Visão geral e avaliação dos distúrbios das mãos.)

Historicamente, a síndrome de De Quervain foi atribuída principalmente ao uso repetitivo do punho, com base em evidências observacionais; entretanto, a causa é provavelmente multifatorial, incluindo influências hormonais, predisposição genética, variações anatômicas e comorbidades, além de esforço repetitivo (1).

Sinais e sintomas da síndrome de De Quervain O principal sintoma da síndrome de De Quervain é a dor persistente no punho e no polegar, agravada pelo movimento. A sensibilidade pode ser ativada próximo ao processo estiloide radial sobre o local das bainhas tendinosas envolvidas.

Diagnóstico da síndrome de De Quervain Avaliação clínica, incluindo teste de Finkelstein O diagnóstico da síndrome de De Quervain é fortemente sugerido pelo teste de Finkelstein. O paciente aduz e envolve o polegar com os dedos. O teste é positivo se o desvio ulnar passivo do punho provocar dor forte nas bainhas dos nervos afetados. Uma manobra de polegar para cima (polegar do carona) (dor provocada ao longo do primeiro compartimento extensor durante a extensão resistida do polegar) também é altamente sugestiva.