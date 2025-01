Preocupações relacionadas a vacinações na infância

Também existem preocupações entre as pessoas sobre os possíveis efeitos colaterais do timerosal. No passado, o timerosal era usado como conservante nos frascos-ampola que continham mais de uma dose de uma vacina (frascos-ampola de dose múltipla). Os conservantes não são necessários nos frascos-ampola que contêm apenas uma dose (frascos-ampola de dose única) e eles não podem ser usados em vacinas com vírus vivo (como, por exemplo, rubéola e varicela). O timerosal, que contém mercúrio, passa por decomposição no organismo e se transforma em etilmercúrio, que é rapidamente eliminado do organismo. Uma vez que o metilmercúrio (que é um composto diferente que não é eliminado rapidamente do organismo) é toxico para os humanos, houve preocupações de que as quantidades muito pequenas de timerosal usadas nas vacinas poderiam causar problemas neurológicos, particularmente o autismo, nas crianças.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomendou a remoção de timerosal de nenhuma vacina porque não existe evidência de que seu uso rotineiro cause algum efeito prejudicial. No entanto, devido a essas preocupações teóricas e, apesar de nenhum estudo ter demonstrado evidências de efeitos prejudiciais, o timerosal foi removido das vacinas de infância rotineiras nos Estados Unidos, Europa e vários outros países em 2001. Nesses países, pequenas quantidades de timerosal continuam a ser usadas em certas vacinas contra a gripe, bem como em várias vacinas destinadas ao uso em adultos. As vacinas anuais contra a gripe são recomendadas para todas as crianças, e os pais que estão preocupados com timerosal podem pedir uma vacina contra a gripe que não contenha timerosal. (Consulte também CDC: Perguntas frequentes sobre timerosal).

A remoção de timerosal das vacinas infantis de rotina não teve efeito algum sobre o número de crianças que desenvolveram autismo.