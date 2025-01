Ensinando a usar a privada

A rotina para ensinar a usar a privada deve ser consistente entre todos os cuidadores. Babás, avós ou avôs e profissionais da creche devem seguir a mesma rotina e usar os mesmos nomes para as partes do corpo e atividades no banheiro.

O método do tempo é o método mais comum usado para ensinar a usar a privada. O penico é mostrado às crianças que parecem estar preparadas e gradativamente é pedido a elas para sentarem-se nele brevemente, ainda vestindo todas as roupas. As crianças então são motivadas a praticar tirar a calça, sentar-se no penico durante no máximo cinco a dez minutos por vez e depois a vestirem-se de novo. São dadas explicações simples de maneira repetida e elas são reforçadas ao colocar as fraldas molhadas ou sujas dentro do penico. As crianças também devem ser incentivadas a praticar usar o penico sempre que tiverem vontade de usar o banheiro. Elas devem ser ensinadas a dar descarga e a lavar as mãos todas as vezes que elas urinam ou defecam.

Elogios ou uma recompensa (por exemplo, adesivos) são dados quando o comportamento é bem-sucedido. É preciso evitar agir com ira ou punir acidentes ou a falta de sucesso, porque o processo de ensino para a criança se tornará algo negativo e demasiadamente estressante. Os pais devem entender e aceitar que o processo de ensinar a usar a privada pode ser bastante demorado (geralmente três a seis meses) e que seus filhos podem ter acidentes de percurso.

O método do tempo funciona bem para crianças que defecam e urinam em intervalos previsíveis e que podem ser colocadas no penico quando for a hora normal de fazerem a eliminação. Talvez seja melhor prorrogar o ensino das crianças que defecam e urinam em intervalos imprevisíveis até que elas consigam por si mesmas prever a necessidade de usar o penico.

Uma criança que resiste a sentar-se na privada deve tentar novamente depois de uma refeição. Se a resistência continuar a ocorrer durante diversos dias, a melhor estratégia é prorrogar o ensino por várias semanas. A criança que se recusa a usar a privada ou o penico pode simplesmente não estar preparada. Elogiar ou recompensar a criança quando ela se senta na privada e tem resultados é eficaz. Uma vez que o padrão seja estabelecido, as recompensas podem ser dadas de maneira intercalada e depois gradativamente reduzidas até parar.

As disputas de poder devem ser evitadas porque elas frequentemente causam retrocessos em qualquer progresso que já foi feito e podem prejudicar o relacionamento entre pais e filhos.

As crianças que já aprenderam a usar a privada podem também ter um retrocesso e voltar a uma fase mais inicial do processo de desenvolvimento (chamada de regressão), e podem ter mais acidentes quando estão doentes ou emocionalmente perturbadas ou quando elas sentem a necessidade de receber mais atenção como, por exemplo, quando um novo irmãozinho chega. Nestas situações, os pais devem tentar evitar pressionar seus filhos, podem oferecer recompensas e, se possível, dar a seus filhos mais atenção e cuidados nos momentos em que o processo de ensino de usar a privada não estiver envolvido.