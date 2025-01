Em menos de 5% das vezes o choro excessivo é causado por um distúrbio médico. Alguns distúrbios são desconfortáveis, mas não imediatamente perigosos. Essas causas menos graves do choro incluem refluxo gastroesofágico, pelos enrolados em um dedo da mão, do pé ou do pênis (estrangulamento por cabelo/pelo), arranhão na superfície do olho (abrasão da córnea), fissura anal e infecção do ouvido médio.

Menos comumente, um distúrbio grave pode ser a causa. Tais distúrbios incluem bloqueio do intestino causado por intussuscepção (deslizamento de um segmento do intestino para dentro de outro) e volvo (torção do intestino), assim como insuficiência cardíaca, meningite e traumatismos cranianos que causam sangramento dentro da cabeça. Bebês com distúrbios tão graves com frequência apresentam outros sintomas (tais como vômito e febre), que alertam os pais da presença de um problema mais grave. Mas às vezes o choro excessivo é o primeiro sinal.

Cólica se refere a um choro excessivo sem causa identificável e que ocorre, pelo menos, três horas por dia por mais de três dias por semana por mais de três semanas. As cólicas normalmente ocorrem em bebês com cerca de seis semanas a três ou quatro meses de idade.