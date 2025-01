A constipação nas crianças

Em 95% das crianças, a constipação resulta de

Problemas da dieta

Problemas comportamentais

A constipação resultante de problemas da dieta ou comportamentais é chamada constipação funcional.

Os problemas alimentares que causam constipação incluem uma dieta com baixo teor de líquidos e/ou fibras (fibras estão presentes em frutas, verduras e cereais integrais).

Os problemas comportamentais que podem se associar à constipação incluem estresse (como pode ser sentido quando um irmão ou irmã nasce), resistência ao treinamento no uso do banheiro e um desejo de controle. Além disso, as crianças podem adiar intencionalmente a EV (a chamada retenção das fezes) porque estão com uma fissura anal dolorosa ou porque não querem parar de brincar. O abuso sexual pode resultar em estresse ou lesão que faz com que a criança retenha as fezes.

Nas crianças que não evacuam quando a vontade natural surge, o reto acaba se distendendo para acomodar as fezes. Depois que o reto se distende, a vontade de evacuar diminui, e cada vez mais excrementos se acumulam e endurecem. Um círculo vicioso de piora da constipação pode resultar. Caso as fezes acumuladas endureçam, elas às vezes bloqueiam a passagem de fezes adicionais, o que é um quadro chamado impactação fecal. Fezes mais moles acima das fezes endurecidas podem vazar ao redor da impactação e chegar à roupa íntima da criança, resultando em incontinência fecal (encoprese). Os pais podem então achar que a criança está com diarreia, quando o problema verdadeiro é constipação.