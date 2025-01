Problemas de saúde crônicos em crianças

A doença crônica de uma criança significa enormes fardos psicológicos, financeiros, emocionais e físicos para os pais. Algumas vezes, os pais se tornam mais unidos ao trabalhar juntos para superar esses desafios. No entanto, esse peso pode, muitas vezes, sobrecarregar a relação. Os pais podem se sentir culpados em relação à doença, especialmente se ela for genética, tiver resultado de complicações durante a gravidez ou tiver sido causada por um acidente (como um acidente automobilístico) ou pelo comportamento de um dos pais (como, por exemplo, o tabagismo). Além disso, o tratamento médico pode ser dispendioso e provocar faltas ao trabalho por parte dos pais. Algumas vezes, um dos pais assume o ônus de prestar os cuidados, o que pode levar a ressentimentos por parte do pai/mãe que assume os cuidados ou sentimentos de isolamento por parte do outro. Os pais podem sentir raiva dos profissionais de saúde, de si mesmos, do cônjuge ou da criança. Os pais podem também negar a gravidade do quadro da criança. A tensão emocional envolvida em proporcionar os cuidados também pode dificultar uma aproximação profunda com a criança que está incapacitada ou gravemente doente.

Os pais que passam muito tempo com uma criança que tem uma doença crônica com frequência dedicam menos tempo às outras crianças da família. Os irmãos podem se ressentir da atenção adicional recebida pela criança e podem se sentir culpados por se sentirem assim. A criança que está doente pode se sentir culpada pelo sofrimento ou incômodos causados à família. Os pais podem ser muito indulgentes com a criança, ou podem exercer disciplina de maneira inconsistente, sobretudo se os sintomas aparecerem e desaparecerem.

Embora a doença de uma criança seja sempre estressante para toda a família, existem várias atitudes que podem ajudar os pais a diminuir o impacto. Os pais devem aprender o máximo possível sobre o quadro clínico da criança de fontes confiáveis, como o pediatra da criança e fontes médicas seguras. As informações obtidas em algumas fontes da internet nem sempre são precisas, e os pais devem confirmá-las com seus médicos. Os médicos podem, com frequência, encaminhar os pais a grupos de apoio ou a outras famílias que já encararam problemas semelhantes e podem oferecer informações e apoio emocional.