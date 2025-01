Anemia em recém-nascidos

Perda de sangue é outra causa de anemia. A perda de sangue no recém-nascido pode ocorrer de muitas maneiras. Por exemplo, ocorre perda de sangue se um grande volume de sangue do feto atravessar a placenta (o órgão que conecta o feto ao útero e alimenta o feto) e entrar na circulação sanguínea da mãe (um quadro clínico denominado transfusão feto-materna). Além disso, pode haver perda de sangue se um grande volume de sangue ficar preso na placenta no momento do parto, algo que pode ocorrer se o recém-nascido for segurado acima do abdômen da mãe por muito tempo antes de o cordão umbilical ser pinçado.

As transfusões feto-fetais, nas quais o sangue flui de um feto para o outro, podem causar anemia em um dos gêmeos e excesso de sangue (policitemia) no outro gêmeo.

Além disso, a placenta pode se descolar do útero antes do parto (ruptura de placenta) ou a implantação da placenta pode ter ocorrido no local incorreto (placenta prévia), o que provoca uma perda de sangue no feto.

A perda de sangue pode ocorrer quando determinados procedimentos invasivos são realizados no feto para detectar anomalias nos genes e cromossomos. Procedimentos invasivos são aqueles em que é necessário inserir algum instrumento no corpo da mãe. Esses procedimentos incluem a amniocentese, a amostragem de vilosidades coriônicas e a amostragem de sangue umbilical.

Às vezes, a perda de sangue ocorre quando o recém-nascido sofre alguma lesão durante o parto. Por exemplo, a ruptura do fígado ou do baço durante o parto pode causar sangramento interno. Em casos raros, pode ocorrer sangramento sob o crânio do recém-nascido quando um extrator a vácuo ou fórceps é usado durante o parto.

Pode haver também perda de sangue em recém-nascidos com deficiência de vitamina K. A vitamina K é uma substância que ajuda o organismo a formar coágulos sanguíneos e ajuda a controlar sangramentos. A deficiência de vitamina K pode causar doença hemorrágica no recém-nascido, que é caracterizada por uma tendência à hemorragia. Em geral, todos os recém-nascidos têm uma baixa concentração de vitamina K ao nascer. Para prevenir a ocorrência de sangramento, a administração de uma injeção de vitamina K a recém-nascidos ao nascer é uma prática rotineira.

Sangramento interno levando à anemia pode ocorrer em bebês que nascem com um distúrbio hemorrágico hereditário grave, como hemofilia, especialmente se o parto for difícil.

Frequentemente, a coleta de sangue de um recém-nascido doente também pode contribuir para a anemia.