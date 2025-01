A síndrome da rolha meconial é um bloqueio do intestino grosso causado por conteúdo intestinal espesso (mecônio).

A síndrome da rolha meconial pode ser provocada pela doença de Hirschsprung ou fibrose cística.

Em geral, o recém-nascido tem problemas de alimentação, vômitos, aumento do volume abdominal e não tem evacuação durante o primeiro dia ou dois de vida.

O diagnóstico se baseia nos sintomas e no resultado de radiografias.

O bloqueio é tratado com enemas e, em casos raros, com cirurgia.

O mecônio, uma substância de cor verde‑escuro, são as primeiras fezes do recém-nascido. O recém-nascido evacua o mecônio durante ou logo após o nascimento. Se o mecônio for excepcionalmente espesso ou com consistência de piche, ele pode bloquear o intestino grosso (cólon).

Na síndrome da rolha meconial, o cólon fica completamente bloqueado pelo mecônio espesso. Acima do bloqueio, o intestino delgado fica dilatado (aumenta de tamanho), o que provoca inchaço abdominal (distensão).

A síndrome da rolha meconial geralmente ocorre em bebês que, de outro modo, são saudáveis, mas é mais comum em bebês prematuros (pré‑termo), bebês que nasceram de mães diabéticas e bebês cujas mães receberam sulfato de magnésio para tratar pré‑eclâmpsia, eclâmpsia ou trabalho de parto prematuro.

A síndrome da rolha meconial pode ser um sinal de outras doenças, como doença de Hirschsprung ou fibrose cística.

Íleo meconial é semelhante à síndrome da rolha de mecônio, exceto que o bloqueio por mecônio acontece no intestino delgado.

Sintomas da síndrome da rolha meconial Após o nascimento, o recém-nascido costuma evacuar o mecônio nas primeiras 12 a 24 horas. Contudo, o recém-nascido com síndrome da rolha meconial não evacua o mecônio no primeiro dia ou dois de vida e também tem sintomas de bloqueio intestinal, incluindo vômitos e inchaço abdominal. Ao apalpar o ventre do bebê, o médico pode sentir as alças do intestino grosso através da parede abdominal.

Diagnóstico da síndrome da rolha meconial Radiografia simples do abdômen

Enema com contraste radiopaco

Às vezes, exames para a doença de Hirschsprung O médico suspeita da presença de síndrome da rolha meconial em recém-nascidos que apresentam sintomas de bloqueio e não evacuam o mecônio no primeiro dia ou dois de vida. Uma radiografia simples do abdômen pode mostrar obstrução intestinal. Para poder fazer um diagnóstico definitivo, o médico tira uma radiografia após administrar um enema com um líquido que pode ser visto na radiografia (meio de contraste radiopaco). O meio de contraste delineia a parte de dentro do cólon e permite que o médico veja a rolha meconial. Em geral, os bebês com síndrome da rolha meconial são testados para a doença de Hirschsprung e para fibrose cística.