Saúde mental em adolescentes

Problemas psicológicos e sociais (psicossociais), particularmente envolvendo questões escolares e comportamentais, são mais comuns durante a adolescência do que em qualquer outra época da infância. Os adolescentes são muito mais independentes e móveis e com frequência estão fora do controle direto de adultos. Quando um mau comportamento se torna grave e frequente, os adolescentes devem ser examinados por um profissional de saúde mental para detectar a existência de um transtorno psicossocial. A depressão, a ansiedade e transtornos alimentares são particularmente comuns durante a adolescência. Os adolescentes com ansiedade ou transtornos do humor podem apresentar sintomas físicos, como fadiga ou fadiga crônica, tontura, dor de cabeça e dores abdominais ou no peito.

Depressão é comum entre adolescentes, e os médicos avaliam os adolescentes ativamente para tentar detectá-la durante os exames.

Suicídio é incomum, mas pensamentos sobre suicídio (chamados de ideação suicida) são comuns. Adolescentes com ideação suicida exigem uma avaliação imediata da saúde mental; e os pais não devem tentar determinar por si a seriedade do problema.

Ansiedade com frequência se manifesta durante a adolescência, assim como transtornos do humor e transtornos comportamentais disruptivos, como transtorno desafiador opositivo e o transtorno de conduta.

A pandemia da COVID-19 e a resposta global a ela, incluindo alterações nas rotinas diárias e nos cronogramas escolares, afetaram as taxas de depressão e ansiedade em muitos adolescentes.

Os transtornos de pensamento, nos quais a pessoa tem dificuldade em diferenciar entre a fantasia e a realidade (também chamado psicose), costumam começar na adolescência ou no início da idade adulta. O primeiro episódio de psicose é chamado de surto psicótico. A esquizofrenia e o transtorno esquizoafetivo são exemplos de transtornos de pensamento. Períodos de psicose podem estar relacionados ao uso de drogas. Nesses casos, a psicose pode se resolver após algum tempo. Podem ocorrer episódios psicóticos com o uso de cannabis (maconha), sobretudo em produtos comestíveis. Alguns adolescentes com um episódio psicótico causado pelo uso de cannabis chegam a desenvolver um transtorno psicótico crônico.

Transtornos alimentares, especialmente em meninas, são comuns e podem ser fatais. Alguns adolescentes agem de forma extraordinária para esconder os sintomas de um transtorno alimentar, que pode incluir uma redução significativa no consumo de alimentos, induzir o vômito depois de comer, usar laxantes ou praticar exercícios vigorosos por longas horas.

Com frequência os médicos conseguem identificar esses problemas. Eles podem oferecer aos adolescentes conselhos práticos e, quando adequado, incentivar os adolescentes a aceitar o tratamento oferecido por especialistas.

