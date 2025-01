Problemas alimentares em crianças pequenas

Uma redução do apetite, causada por uma desaceleração da taxa de crescimento, é comum entre crianças com cerca de um ano de idade. Contudo, um problema alimentar pode se desenvolver caso um dos pais ou um cuidador tente forçar a criança a comer ou demonstre preocupação demais sobre o apetite ou os hábitos alimentares da criança. A atenção extra que uma criança com problemas alimentares recebe quando os pais tentam fazer com que ela coma de maneira lisonjeira ou ameaçadora podem inadvertidamente recompensar e assim reforçar a tendência da criança de se recusar a comer. Algumas crianças podem até mesmo vomitar como resposta a tentativas dos pais de forçá-las a comer.

A redução da tensão e das emoções negativas na hora das refeições pode ser útil. Cenas dramáticas podem ser evitadas colocando-se a comida na frente da criança e retirando-a 20 ou 30 minutos mais tarde sem comentários. A criança deve poder comer o que quiser daquilo que é oferecido durante nas refeições e nos lanches da manhã e da tarde. Alimentos e líquidos diferentes da água devem ser restringidos fora das horas de refeição. Às crianças pequenas devem ser fornecidas três refeições e dois ou três lanches por dia. As refeições devem ser programadas em horários nos quais os outros membros da família estão comendo. Distrações, como televisão e animais domésticos, devem ser evitadas. Sentar-se à mesa deve ser encorajado. As crianças devem participar da limpeza da comida que for jogada intencionalmente no chão. O uso dessas técnicas equilibra o apetite da criança, a quantidade de alimento comida e as necessidades nutricionais.