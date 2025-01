Considerações gerais sobre infecções virais nas vias respiratórias em crianças

Muitos vírus diferentes infectam o trato respiratório. Nas crianças, rinovírus, vírus da gripe (durante a epidemia anual de inverno), vírus parainfluenza, o vírus sincicial respiratório (VSR), enterovírus, coronavírus e certas cepas de adenovírus são as principais causas de infecções respiratórias virais.

Muitas vezes, as infecções virais das vias aéreas se propagam quando as mãos das crianças entram em contato com secreções nasais de uma pessoa infectada. Essas secreções contêm vírus. Quando a criança toca no nariz ou nos olhos, os vírus entram e causam nova infecção. Com menor frequência, a proliferação das infecções ocorre quando a criança respira ar contendo gotículas expelidas pela tosse ou pelo espirro de uma pessoa infectada.

Por várias razões, as secreções nasais ou respiratórias de crianças com infecções virais das vias aéreas contêm mais vírus que as de adultos infectados. Esse aumento na produção de vírus, juntamente com uma típica menor atenção à higiene, faz com que as crianças sejam mais propensas a transmitir a infecção a terceiros. A possibilidade de transmissão aumenta ainda mais quando muitas crianças estão reunidas, como em creches e escolas. Ao contrário do que se poderia pensar, outros fatores, tais como ficar exposto ao frio, se molhar ou se cansar não causam resfriados nem aumentam a suscetibilidade à infecção.