Meningite bacteriana em recém-nascidos

As crianças mais velhas com meningite bacteriana geralmente têm rigidez da nuca e dor de cabeça. Recém-nascidos e bebês raramente desenvolvem rigidez da nuca e dor de cabeça. Em recém-nascidos, sinais importantes da doença que devem alertar os funcionários do hospital e os pais sobre a possibilidade de um problema sério incluem

Sinais de sepse (por exemplo, a temperatura muito alta ou muito baixa, dificuldade para respirar, amarelamento da pele e olhos [icterícia] e pausas na respiração [apneia])

Sonolência anormal (letargia)

Convulsões

Vômitos

Agitação e irritabilidade não características (sobretudo um recém-nascido que não se acalma quando está no colo)

Em alguns recém-nascidos com meningite, o aumento da pressão do fluido ao redor do cérebro faz com que as fontanelas (as áreas moles entre os ossos do crânio) se tornem abauladas ou firmes.