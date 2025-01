Infecção pelo citomegalovírus (CMV) em recém-nascidos

Exames de urina, saliva ou amostras de tecido

Teste de reação em cadeia da polimerase (PCR) usando urina, saliva, sangue ou tecidos

Para diagnosticar a infecção pelo CMV, os médicos coletam amostras da urina, saliva ou tecidos do recém-nascido. As amostras são enviadas para um laboratório para que o organismo que está causando a infecção possa ser identificado.

Os médicos também realizam um teste de PCR em amostras de urina, saliva, sangue ou tecidos do recém-nascido. Essa técnica de laboratório, que produz muitas cópias de um gene para facilitar a detecção do gene, pode ser usada para detectar o vírus do CMV no DNA do recém-nascido.

Outros testes são feitos para procurar infecção e inflamação e para determinar a seriedade dos sintomas. Os médicos podem fazer outros exames para excluir outras infecções presente no nascimento que causam sintomas semelhantes ao CMV.