Considerações gerais sobre infecções bacterianas em crianças

As bactérias são organismos microscópicos unicelulares. Somente algumas bactérias causam doenças nas pessoas. Outras bactérias vivem no trato intestinal, no trato geniturinário ou na pele sem causar nenhum problema. Existem algumas bactérias que até mesmo são consideradas benéficas à saúde.

Você sabia que...

As infecções bacterianas mais comuns entre crianças são infecções da pele (incluindo o impetigo), infecções do ouvido e infecções da garganta (faringite estreptocócica). Essas e muitas outras infecções bacterianas menos comuns são tratadas de maneira similar nos adultos e nas crianças e são discutidos em outra parte. Outras infecções ocorrem em todas as idades, mas levam a considerações especiais nas crianças. Diversas infecções bacterianas graves podem ser prevenidas por imunizações na primeira infância.

Risco de infecções bacterianas em crianças Algumas crianças correm risco especial de apresentar infecções bacterianas. As crianças em alto risco incluem Bebês com idade inferior a três meses

Crianças sem o baço

Crianças que têm um distúrbio do sistema imunológico

Crianças que têm anemia falciforme

Crianças que têm câncer

Crianças que não receberam as vacinações recomendadas

Diagnóstico de infecções bacterianas em crianças Exames de sangue, líquidos corporais ou amostras de tecido

Cultura (geralmente realizada com um cotonete pequeno) Às vezes, os médicos diagnosticam infecções bacterianas quando a criança tem sintomas típicos. No entanto, geralmente, as bactérias precisam ser identificadas em amostras de tecido, sangue ou líquidos corporais, como urina, pus ou líquido cefalorraquidiano (fluido ao redor da medula espinhal). Às vezes, as bactérias dessas amostras podem ser reconhecidas ao microscópio ou identificadas por meio de testes de detecção rápida, como testes que procuram por material genético de determinadas bactérias. Contudo, geralmente elas são muito escassas ou pequenas demais para serem vistas, então os médicos precisam tentar fazê-las crescer (cultura) no laboratório. Normalmente, são necessárias 24 a 48 horas para cultivar as bactérias em meios de cultura. Culturas também podem ser usadas para testar a sensibilidade de bactérias específicas a vários antibióticos. Os resultados podem ajudar um médico a determinar qual medicamento usar no tratamento de uma criança infectada.

Tratamento de infecções bacterianas em crianças Antibióticos

Algumas vezes cirurgia também Antibióticos são medicamentos usados para tratar infecções bacterianas. Existem muitos antibióticos diferentes. Cada um é eficaz apenas contra determinadas bactérias, embora alguns sejam eficazes contra uma maior variedade de bactérias do que outros. Com frequência, as infecções bacterianas são eliminadas simplesmente com antibióticos. Contudo, quando uma infecção tiver criado uma grande quantidade de pus, algumas vezes é preciso cirurgia para drenar o pus. Alguns exemplos desse tipo de infecção são os abscessos e as infecções nas articulações. Os médicos tratam certas infecções potencialmente graves da infância com antibióticos antes mesmo de receber os resultados da cultura. Quando são obtidos os resultados, os antibióticos são continuados ou modificados conforme necessário. Caso nenhuma bactéria seja encontrada, os antibióticos podem ser interrompidos.