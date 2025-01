Bacteremia oculta

Antibióticos

Às vezes, antes de os resultados das culturas serem conhecidos, os médicos administram um antibiótico a crianças com febre e que aparentam estar gravemente enfermas e que apresentem risco elevado de bacteremia. Geralmente o médico receita um antibiótico injetável como a ceftriaxona.

As crianças com resultados de cultura positivos que não aparentam estar gravemente doentes recebem antibióticos injetáveis ou antibióticos por via oral em casa. As crianças com resultados de cultura positivos e que demonstram sinais de doença grave são internadas no hospital e recebem antibióticos por via intravenosa.

Todas as crianças que estavam sendo observadas em casa são avaliadas novamente em 24 horas em uma consulta repetida ou, para certas crianças, dependendo da sua idade e de outras circunstâncias médicas, por telefone. As crianças que ainda têm febre ou que apresentaram um resultado de hemocultura ou cultura de urina positivo e que ainda não receberam antibióticos realizarão outras culturas e serão admitidas no hospital, onde elas serão então examinadas quanto à presença de doenças graves e receberão antibióticos por via intravenosa.

Crianças com menos de três meses de idade são frequentemente tratadas com antibióticos, como ceftriaxona, cefotaxima ou cefepima, enquanto aguardam os resultados dos exames laboratoriais.

Crianças de 3 meses a 3 anos de idade podem receber medicamentos, como paracetamol, que abaixam a temperatura corporal e fazem com que se sintam melhor.