Medição da pressão arterial

Às vezes, exames para identificar a causa

Como a definição de hipertensão arterial em crianças depende da idade, sexo e altura da criança, não existe um valor específico que seja considerado alto. Consequentemente, os médicos usam tabelas listando valores diferentes para meninos e meninas por idade e altura. Essas tabelas permitem que os médicos diagnostiquem hipertensão arterial e classifiquem sua gravidade.

Para ter certeza de que a hipertensão arterial não é um quadro clínico temporário (como após o consumo de cafeína), os médicos medem a pressão arterial, pelo menos, duas vezes em três consultas separadas.

Para obter leituras mais precisas, a pressão arterial é medida depois de a criança ficar sentada calmamente em uma cadeira por 3 a 5 minutos. As costas devem estar apoiadas e o ideal é que os pés estejam apoiados no chão.

A pressão arterial é geralmente medida com um esfigmomanômetro (um manguito de borracha macia conectado a um bulbo de borracha que é usado para insuflar o manguito e um medidor que registra a pressão do manguito). Os profissionais de saúde se certificam de usar um manguito do tamanho certo para o braço da criança. O manguito é inflado o suficiente para interromper o fluxo de sangue. Em seguida, os profissionais desinflam o manguito e usam um estetoscópio colocado sobre a artéria abaixo do manguito para ouvir o primeiro pulso e, depois, o som de nenhum fluxo de sangue (quando o coração relaxa, entre os batimentos). Às vezes, os médicos usam um instrumento chamado oscilômetro para medir a pressão arterial em vez de usar um esfigmomanômetro e um estetoscópio. O oscilômetro registra a pressão arterial automática e rapidamente. Se houver uma anomalia, a pressão arterial é medida novamente usando um esfigmomanômetro e um estetoscópio para confirmar a medição.

Os médicos recomendam que as medições de pressão arterial comecem a partir dos três anos de idade. Se crianças pequenas tiverem fatores de risco que aumentam seu risco de desenvolver hipertensão arterial (como ter uma doença renal ou cardíaca ou ter nascido muito prematuramente), os médicos começam a medir a pressão arterial o mais cedo possível e em cada consulta preventiva.

Se uma pressão arterial moderadamente elevada for diagnosticada, os médicos voltam a verificar a pressão arterial dentro de 6 meses. Se a pressão arterial ainda estiver elevada, são iniciadas mudanças no estilo de vida, como melhorar a dieta, praticar mais atividade física e perder peso (se necessário). Se a pressão arterial continuar alta nos 6 meses seguintes, a criança pode fazer uma monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), se possível, ou pode ser encaminhada para um especialista. Uma monitorização ambulatorial da pressão arterial é um dispositivo portátil com bateria conectado a um manguito de pressão arterial usado no braço. Esse monitor registra a pressão arterial repetidamente ao longo do dia e da noite por um período de 24 horas. As leituras ajudam os médicos a determinar a presença de hipertensão arterial, a frequência da ocorrência de leituras altas e sua gravidade.

No caso do diagnóstico de hipertensão estágio 1, os médicos voltam a verificar a pressão sanguínea dentro de 1 a 2 semanas. Se a pressão arterial continuar no estágio 1, são feitas medições de pressão em um braço e uma perna para ver se há diferença; também é feito um exame de urina e são recomendadas mudanças no estilo de vida. Os médicos voltam a verificar a pressão arterial em 2 a 3 meses; e, se ainda estiver no estágio 1, a criança deve ser encaminhada para um especialista.

No caso de diagnóstico de hipertensão estágio 2 ou se a criança tiver hipertensão estágio 1 com sintomas, ela será encaminhada imediatamente para um pronto-socorro ou especialista para possível hospitalização.

Os médicos também registram o histórico clínico, que inclui perguntas sobre os sintomas atuais da criança, a dieta (incluindo ingestão de sal, ingestão de calorias em crianças com sobrepeso, consumo de cafeína e bebidas energéticas), o nível de atividade e sobre quaisquer medicamentos ou drogas usadas pela criança. Para identificar doenças que podem estar causando ou contribuindo para a hipertensão arterial (fatores de risco), os médicos perguntam se membros da família apresentam distúrbios que aumentem o risco de hipertensão arterial, como certos problemas renais ou insuficiência cardíaca. Os médicos tentam determinar se a criança fuma tabaco ou usa qualquer produto contendo nicotina ou se ela consome bebidas alcoólicas.

Um exame físico completo e exames padrão de sangue e urina são realizados. Testes para avaliar a função renal e verificar a presença de colesterol elevado também são realizados. Outros exames podem ser feitos para verificar a presença de doenças específicas com base nas informações obtidas no histórico e exame físico.