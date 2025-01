Para doença leve, ingestão de líquidos e ar umidificado

Para doença grave, hospitalização, oxigênio, epinefrina e corticosteroides

Caso uma criança desenvolva uma tosse com padrão semelhante ao do crupe, os pais devem entrar em contato com o médico, uma vez que crianças com crupe podem ficar muito doentes rapidamente.

As crianças levemente adoentadas podem ser tratadas em casa e normalmente se recuperam no prazo de três a quatro dias. A criança deve ficar confortável, receber bastantes líquidos e descansar, uma vez que fadiga e choro podem piorar o quadro clínico. Os umidificadores de uso doméstico (por exemplo, vaporizadores de neblina úmida ou umidificadores) podem reduzir a secura das vias respiratórias superiores e facilitar a respiração. A umidade pode ser rapidamente aumentada abrindo-se um chuveiro com água quente até encher o banheiro de vapor. Carregar a criança para fora para respirar o ar frio da noite ou para a cozinha para respirar o ar frio do congelador também pode abrir as vias aéreas. Ainda que esses remédios sejam inofensivos, há pouca evidência científica de que eles façam qualquer diferença para o bem-estar da criança.

Você sabia que...

No caso de crianças mais doentes, o médico pode recomendar uma única dose de corticosteroides para prevenir uma piora dos sintomas. As crianças cujos sintomas estão piorando devem ser atendidas imediatamente por um médico, que provavelmente recomendará corticosteroides e pode hospitalizar a criança para observação e tratamento.

Crianças com dificuldade respiratória crescente ou contínua, frequência cardíaca acelerada, fadiga, desidratação ou pele com coloração azulada ou acinzentada precisam receber oxigênio, bem como líquidos por via intravenosa. Os médicos em geral tratam a criança com epinefrina administrada em um nebulizador e corticosteroides administrados por via oral ou injetável. Esses medicamentos ajudam a diminuir o inchaço do tecido das vias respiratórias. As crianças que melhoram com esses tratamentos podem ser enviadas para casa, mas as crianças com casos de doença mais grave devem permanecer no hospital.

O consumo de antibióticos é limitado aos raros casos em que a criança com crupe também desenvolve uma infecção bacteriana. Raramente, um ventilador (uma máquina de respiração que ajuda o ar a entrar e a sair dos pulmões) é necessário.