Tratamento da ambliopia, caso esteja presente

Óculos de grau ou lentes de contato

Exercícios oculares

Cirurgia para alinhar os olhos

Caso o defeito seja menor ou intermitente, tratamento pode não ser necessário. Contudo, caso o estrabismo seja grave ou esteja progredindo, tratamento é necessário.

O tratamento do estrabismo depende das características e da causa do estrabismo. O tratamento tem como objetivo primeiro a equalização da visão (ou seja, a correção da ambliopia).

Os médicos equalizam a visão incentivando a criança a usar o olho mais fraco colocando um tampão sobre o olho melhor ou usando colírios para turvar a visão do olho melhor. O tampão ou uso do colírio no melhor olho permite que o olho mais fraco fique mais forte. A colocação de tampão não representa, no entanto, tratamento do estrabismo.

No caso de crianças com um erro de refração significativo, os médicos geralmente receitam óculos ou lentes de contato.

Às vezes, exercícios oculares podem ajudar a corrigir a exotropia intermitente.

Se estes métodos não cirúrgicos fracassarem em alinhar os olhos de maneira satisfatória, os olhos são alinhados cirurgicamente. O reparo cirúrgico consiste em afrouxar (recessão) ou apertar (ressecção) os músculos dos olhos. Em geral, as crianças não são hospitalizadas para este procedimento. O procedimento pode causar complicações, sendo as mais comuns delas correção além do necessário (supercorreção) ou correção abaixo do necessário (subcorreção) e um estrabismo que ressurge no futuro. Em casos raros, as crianças desenvolvem uma infecção, sangramento excessivo ou perda da visão após o procedimento.