Convulsões em crianças

Quando uma criança apresenta uma convulsão, os pais ou outros cuidadores devem realizar as seguintes ações para tentar proteger a criança contra lesões:

Deitar a criança de lado no chão.

Manter a criança afastada de possíveis riscos (como escadas ou objetos pontiagudos).

Não colocar nada na boca da criança nem tentar segurar a língua da criança.

Após a convulsão terminar, os pais ou outros cuidadores devem fazer o seguinte:

Ficar com a criança até ela despertar totalmente.

Verificar se a criança está respirando e, caso a respiração não seja evidente, iniciar respiração boca-a-boca (tentar a reanimação cardiorrespiratória enquanto a criança está tendo convulsões é uma medida desnecessária e pode lesionar a criança e a pessoa que tenta realizar a manobra) e alertar os serviços de emergência médica.

Não dar nenhuma comida, líquido ou medicamento pela boca até a criança estar completamente desperta.

Verificar a presença de febre e, se estiver presente, tratá-la.

A febre pode ser baixada ao administrar à criança paracetamol em supositório por via retal, se a criança estiver inconsciente ou for muito nova para tomar medicamentos pela boca, ou ao administrar paracetamol ou ibuprofeno pela boca se a criança estiver consciente. Além disso, roupas quentes devem ser removidas.

Uma ambulância deve ser chamada se uma das situações abaixo ocorrer:

Essa é a primeira convulsão da criança.

A convulsão dura mais que cinco minutos.

A criança sofreu lesões durante a convulsão ou tem dificuldade em respirar após a convulsão.

Outra convulsão ocorrer imediatamente.

Todas as crianças devem ser levadas ao pronto-socorro do hospital na primeira vez que tiverem uma convulsão. No caso de crianças que já se sabe sofrer de distúrbio convulsivo, os pais devem discutir de antemão com o médico sobre quando, onde e como uma avaliação de urgência é necessária caso outra convulsão ocorra.

Os médicos geralmente dão medicamentos para parar uma convulsão que dure cinco minutos ou mais para prevenir um estado de mal epiléptico. Os medicamentos incluem sedativos e anticonvulsivantes. Esses medicamentos costumam ser administrados pela veia (via intravenosa). Se um medicamento não puder ser administrado por via intravenosa, um gel sedativo pode ser colocado no reto ou um líquido sedativo pode ser colocado no nariz (via intranasal). As crianças que receberam estes medicamentos ou que apresentem uma convulsão prolongada ou estado de mal epilético são cuidadosamente monitoradas para detectar problemas com a respiração e a pressão arterial.

Se as crianças continuarem a ter convulsões após a causa ter sido tratada, elas recebem anticonvulsivantes por via intravenosa. Elas são então observadas atentamente quanto à presença de possíveis efeitos colaterais, como respiração lenta.

Se os medicamentos anticonvulsivantes conseguirem controlar as convulsões, eles possivelmente serão descontinuados antes de a criança receber alta do berçário ou hospital. Se medicamentos anticonvulsivantes serão descontinuados ou não irá depender da causa das convulsões, de sua gravidade e dos resultados do EEG.