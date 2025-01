Fenilcetonúria (PKU)

As crianças que são tratadas nos primeiros dias de vida não desenvolvem os sintomas graves da fenilcetonúria. Uma dieta restrita em fenilalanina, se iniciada cedo e bem mantida, permite um desenvolvimento quase normal. No entanto, mesmo com um controle muito bom da dieta, as crianças afetadas ainda podem desenvolver problemas leves de saúde mental e podem ter dificuldades na escola. As restrições dietéticas iniciadas depois dos dois ou três anos de idade podem controlar a hiperatividade extrema e as convulsões e elevar o quociente de inteligência (QI) da criança, mas não revertem a deficiência intelectual. Evidências recentes sugerem que alguns adultos com deficiência intelectual com PKU (nascidos antes de os exames preventivos no recém-nascido serem disponibilizados) podem ter melhor desempenho se seguirem a dieta com restrição de fenilalanina.

Uma dieta restrita em fenilalanina deve ser seguida por toda a vida, caso contrário a inteligência pode diminuir e problemas neurológicos e mentais podem surgir.

A criança cuja mãe tem PKU mal controlada (ou seja, ela tem níveis elevados de fenilalanina) durante a gestação corre um risco elevado de ter uma cabeça extremamente pequena (microcefalia) e problemas de desenvolvimento. Esse quadro clínico é denominado PKU materna.