Deficiência de hormônio do crescimento em crianças

A avaliação de um médico dos critérios de crescimento e antecedentes médicos de distúrbios que sabidamente causam o atraso no crescimento

Radiografias

Exames de sangue e outros exames de laboratório

Às vezes, testagem genética

Ressonância magnética

Geralmente, testes de estímulo

As concentrações do hormônio do crescimento no sangue variam amplamente e não são tão úteis quanto as outras concentrações de hormônio para determinar por que o crescimento da criança está reduzido. Assim, os médicos fazem o diagnóstico com base em um conjunto de achados.

Primeiramente, os médicos medem a altura e o peso da criança e traçam as medições em gráficos de crescimento específicos para a idade para determinar se elas estão crescendo muito lentamente. Depois disso, eles frequentemente fazem raios X dos ossos da mão (raio X da idade óssea). Essas radiografias podem mostrar se os ossos estão se desenvolvendo normalmente para a idade da criança. As crianças que são simplesmente baixas têm um desenvolvimento ósseo normal para sua idade. As crianças com deficiência do hormônio do crescimento apresentam atraso no desenvolvimento ósseo. O atraso no desenvolvimento ósseo também pode ocorrer em outros quadros clínicos, como no hipotireoidismo e na puberdade tardia.

É difícil para os médicos avaliar a produção do hormônio do crescimento porque ela varia durante o dia. Assim, a medição aleatória de concentrações do hormônio do crescimento frequentemente não é útil. Em vez disso, os médicos fazem exames de sangue para medir as concentrações de outras substâncias no sangue que são estimuladas pelo hormônio do crescimento. Essas substâncias incluem o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 e a proteína 3 de ligação ao fator de crescimento semelhante à insulina. Contudo, essas substâncias podem ser afetadas por outros problemas de saúde, como hipotireoidismo, doença celíaca e desnutrição; portanto, o médico possivelmente realizará exames para descartar esses problemas de saúde.

Outros exames de laboratório são feitos para procurar por causas de crescimento deficiente (como distúrbios da tireoide, do sangue, dos rins, inflamatórios e imunológicos). Exames genéticos podem ser realizados se os médicos suspeitarem que a criança tem uma síndrome específica (como a síndrome de Turner).

Se os resultados dos exames sugerirem que a criança tem um distúrbio hipofisário, podem ser feitos exames de imagem do cérebro por ressonância magnética (RM) para procurar por anomalias estruturais na hipófise e tumores.

Se as crianças não tiverem outra causa para seu crescimento inadequado e as concentrações do hormônio do crescimento estiverem baixas, os médicos normalmente realizam um teste de estímulo. O teste de estimulação envolve administrar medicamentos que estimulam a produção do hormônio do crescimento e, depois, medir os níveis do hormônio do crescimento durante várias horas.