Apendicite em crianças

Apendicectomia

Antibióticos por via intravenosa

O melhor tratamento da apendicite é a extração cirúrgica do apêndice inflamado (apendicectomia). Antes da cirurgia, o médico administra antibióticos por via intravenosa, o que diminui o risco de complicações. Às vezes, a apendicite pode ser tratada com sucesso apenas com antibióticos, mas mesmo se o tratamento com antibióticos for bem-sucedido no início, às vezes, as crianças desenvolvem apendicite novamente. Portanto, a remoção cirúrgica do apêndice costuma ser o tratamento recomendado para apendicite.

A apendicectomia é um procedimento bem simples e seguro, e exige uma hospitalização de um ou dois dias no caso de crianças sem complicações, como a ruptura do apêndice. Se o apêndice estiver rompido, o médico o remove e pode lavar o abdômen com líquido, administrar antibióticos por vários dias e observar sinais de possíveis complicações, como infecção e obstrução intestinal. Crianças com um apêndice rompido, geralmente, precisam permanecer mais tempo no hospital.

Aproximadamente 15% das vezes, os cirurgiões descobrem um apêndice normal ao realizar uma apendicectomia. Isso ocorre porque não há métodos que sejam 100% precisos para diagnosticar a apendicite antes da cirurgia. Devido às possíveis consequências de risco à vida da apendicite, proceder à cirurgia é considerado vantajoso, ainda que haja a possibilidade de realizar a cirurgia e constatar que o apêndice está normal. Quando isso ocorre, o cirurgião procura no abdômen por outra causa para a dor e a trata, se possível. Geralmente, o médico remove o apêndice, mesmo que pareça normal, porque ele não tem nenhuma função e sua remoção também impedirá que a criança precise de uma cirurgia adicional se desenvolver apendicite no futuro.