Massas no pescoço de crianças

Massas no pescoço são inchaços que podem ser vistos ou sentidos no pescoço.

Massas no pescoço são extremamente comuns entre crianças.

Em crianças, a causa mais comum de uma massa no pescoço é

Um ou mais linfonodos aumentados ( see also page Caroço no pescoço)

Um linfonodo pode aumentar pelas seguintes razões:

Ele está infeccionado (um quadro clínico denominado linfadenite).

Há uma infecção em área próxima, como, por exemplo, na garganta.

Há uma infecção geral no corpo (por exemplo, mononucleose, tuberculose ou vírus da imunodeficiência humana [HIV]).

Outras causas de massas no pescoço incluem um cisto (um saco que contém líquido) presente desde o nascimento, mas que só é notado após se inflamar ou infeccionar. Massas no pescoço podem resultar de inchaço devido a lesão no pescoço, inflamação das glândulas salivares ou tumores não cancerosos (benignos). Às vezes, o aumento da glândula tireoide (chamado bócio) pode causar uma massa no pescoço. Em casos raros, a causa é um linfoma, tumor da tireoide ou outro tumor canceroso (maligno).

A maioria das massas no pescoço não provoca sintomas e é mais preocupante para os pais do que para as crianças que as têm. No entanto, linfonodos ou cistos infeccionados podem ser doloridos e podem causar febre.