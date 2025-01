Evento breve, resolvido, sem explicação (brief, resolved, unexplained event, BRUE)

Avaliação médica

Outros exames com base nos resultados da avaliação

Quando um BRUE ocorre, o médico faz várias perguntas fundamentais:

O que foi observado pelo cuidador que testemunhou o evento (incluindo uma descrição das alterações na respiração, cor, tônus muscular e olhos, ruídos emitidos, duração do episódio e sintomas que ocorreram antes do evento)?

Quais intervenções foram realizadas (como estimulação gentil, reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiorrespiratória)?

A mãe tomou medicamentos ou usou drogas recreativas durante a gestação? Familiares usam drogas, tabaco ou álcool atualmente?

Qual foi a idade gestacional da criança (tempo de permanência no útero após a fertilização do óvulo)? Houve alguma complicação ao nascimento? O bebê permaneceu no hospital depois do nascimento por apneia?

Enquanto se alimenta, a criança engasga, tosse ou vomita? Houve problemas com o ganho de peso?

A criança atingiu todos os marcos de desenvolvimento apropriados para a idade?

A criança teve um BRUE antes ou tiveram uma lesão recente?

Houve algum outro evento semelhante na família ou morte precoce?

O médico realiza um exame físico para verificar se há anomalias óbvias, especialmente anomalias do sistema nervoso, como rigidez excessiva (da postura) ou flacidez (baixo tônus muscular) e sinais de infecção, lesão ou suspeita de abuso.

Com base a discussão com os prestadores de cuidados e o exame físico, o médico pode ter informações suficientes para garantir a criança não têm uma doença grave.

Contudo, se não tiver certeza, o médico pode realizar exames laboratoriais (como exames de sangue para verificar se há anemia ou infecção ou testes para avaliar a função renal e hepática, bem como exames de fezes, urina e do líquido cefalorraquidiano), exames de imagens (como radiografia do tórax ou tomografia computadorizada [TC] da cabeça), eletrocardiograma ou uma combinação de exames com base nos resultados do exame do bebê. Outros exames para verificar possível atividade convulsiva (por exemplo, eletroencefalograma) também podem ser realizados.