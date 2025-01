Considerações gerais sobre distúrbios ósseos nas crianças

Distúrbios ósseos em crianças podem resultar de causas que afetam pessoas de todas as idades, incluindo lesões, infecção (osteomielite) ou câncer. As causas dos distúrbios ósseos que afetam principalmente crianças costumam incluir o desalinhamento gradativo dos ossos, que é causado por forças exercidas sobre as placas de crescimento à medida que a criança se desenvolve. Um fornecimento de sangue insuficiente também pode danificar a placa de crescimento, assim como sua separação do resto do osso ou mesmo um leve desalinhamento. Danos à placa de crescimento suprimem o crescimento dos ossos, distorcem a articulação e podem causar lesões articulares de longo prazo (artrite).

Algumas doenças do tecido conjuntivo raras também podem afetar os ossos. Eles incluem a síndrome de Marfan, a osteogênese imperfeita e as osteocondrodisplasias. As osteopetroses são outros distúrbios hereditários raros que aumentam a densidade dos ossos, fazem com que os ossos cresçam de maneira anômala, ou ambos.