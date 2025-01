A cifose é uma curvatura anômala da coluna vertebral que causa uma corcunda.

(Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios ósseos nas crianças.)

A parte superior das costas normalmente se curva um pouco para frente. Algumas crianças apresentam um maior grau de curvatura. A curvatura excessiva pode ser

Flexível

Fixa (estrutural)

Na cifose flexível, as crianças conseguem endireitar a coluna vertebral contraindo os músculos e as vértebras são normais. A causa é desconhecida. Exercícios de fortalecimento muscular podem ajudar, mas nenhum outro tratamento específico é necessário.

Na cifose fixa, as crianças não conseguem endireitar a coluna vertebral porque diversas vértebras na parte superior das costas têm forma de cunha em vez de retangular. Em geral, três ou mais vértebras estão afetadas. Em casos raros, bebês nascem com cifose fixa, mas ela se desenvolve mais comumente mais tarde na vida, em geral na adolescência. Há muitas causas raras, incluindo fraturas, infecções e câncer, mas a causa mais comum é a doença de Scheuermann.

A cifose com frequência não causa nenhum sintoma. Às vezes se desenvolvem dores brandas, mas persistentes, nas costas. A cifose pode ser notada somente porque altera a aparência do corpo. Os ombros podem parecer arredondados. A parte superior da coluna vertebral pode parecer mais curvada do que o normal ou pode se observar uma corcunda. Algumas pessoas têm uma aparência similar à daquelas com síndrome de Marfan, na qual os membros são muito mais longos do que o tronco.

A cifose leve, que não causa sintomas, é às vezes detectada somente durante um exame físico de rotina. O médico pode confirmar o diagnóstico de cifose com radiografias da coluna.

O tratamento da cifose é o mesmo descrito para a doença de Scheuermann.

Cifose: uma corcunda

Cifose MODELO 3D