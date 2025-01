Considerações gerais sobre defeitos cardíacos

O fluxo sanguíneo é diferente no feto em comparação a crianças e adultos.

Tanto em crianças como em adultos, todo o sangue que retorna do corpo para o coração (o sangue de coloração azulada que vem das veias, com baixo teor de oxigênio) passa pelo átrio direito e, depois, através do ventrículo direito chegando à artéria pulmonar, e de lá entra nos pulmões. Nos pulmões, o sangue coleta oxigênio dos sacos de ar (alvéolos) dos pulmões e também libera dióxido de carbono (consulte Trocas de oxigênio e dióxido de carbono). Esse sangue, que é rico em oxigênio e tem uma coloração vermelha, retorna então dos pulmões para o átrio esquerdo e para o ventrículo esquerdo e de lá é bombeado para o corpo através de uma artéria grande chamada aorta e, depois, através de artérias menores.

No feto, as vias pelas quais o sangue circula pelo coração e pelos pulmões são diferentes. Como o feto está dentro do útero, ele não é exposto ao ar e seus pulmões estão colapsados e preenchidos com líquido amniótico (o líquido dentro do útero durante a gestação). Como o feto não respira ar enquanto está no útero, o sangue do feto recebe oxigênio através da placenta. O sangue rico em oxigênio da mãe flui pelos vasos sanguíneos do útero. O sangue da mãe não flui diretamente para o feto. Somente o oxigênio no sangue da mãe é transferido para o sangue fetal na placenta, que, em seguida, retorna ao feto através dos vasos sanguíneos umbilicais (no cordão umbilical).

Antes do nascimento, grande parte do sangue nas veias (sangue venoso) que chega ao lado direito do coração se desvia dos pulmões não funcionantes e é transportado ao resto do corpo do feto através de dois atalhos (derivações). Esses atalhos são

O forame oval, um orifício entre as duas cavidades superiores do coração, o átrio direito e o átrio esquerdo

O duto arterioso, um vaso sanguíneo que conecta as duas artérias de grande porte que partem do coração, denominadas artéria pulmonar e a aorta

Circulação cardíaca pré-natal Vídeo

No feto, o sangue venoso que chega ao coração recebeu oxigênio da placenta. Esse sangue oxigenado pode ser transportado para o corpo através do forame oval e do duto arterioso, em grande parte se desviando dos pulmões não funcionantes. Esse padrão circulatório muda imediatamente após o nascimento. O líquido dentro dos pulmões do bebê é espremido durante o parto, enquanto ele está atravessando o canal vaginal. Assim que o recém-nascido respira pela primeira vez, os pulmões se enchem de ar e, com isso, ele começa a receber oxigênio. Depois que o cordão umbilical é cortado, a placenta (e, portanto, a circulação da mãe) deixa de estar conectada à circulação do recém-nascido e todo o oxigênio do recém-nascido passa a ser suprido pelos pulmões. Assim, o forame oval e o duto arterioso não são mais necessários e eles geralmente se fecham durante os primeiros dias ou primeiras semanas de vida, o que torna a circulação do recém-nascido igual à de um adulto. Às vezes, o forame oval não se fecha (um quadro clínico denominado forame oval patente); porém, ter um forame oval patente não costuma causar problemas de saúde.