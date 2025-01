Antes do nascimento, ultrassom

Após o nascimento, exame físico e exames de imagem

Exames genéticos

Antes do nascimento, o diagnóstico da microcefalia é feito, às vezes, por um exame de ultrassom pré-natal de rotina realizado no final do segundo trimestre ou início do terceiro trimestre.

Após o nascimento, o médico mede a circunferência da cabeça do bebê (a medida da cabeça ao redor do maior diâmetro) durante exames físicos de rotina. O médico diagnostica a microcefalia quando a circunferência da cabeça for significativamente menor que o intervalo normal para os bebês do mesmo sexo, idade e etnia na região em que o bebê vive. Ocasionalmente, o diagnóstico é feito quando a circunferência da cabeça do bebê começa no intervalo normal, mas não aumenta adequadamente conforme o bebê cresce.

Ao fazer o diagnóstico, o médico também leva em consideração a circunferência da cabeça dos pais do bebê, porque ter uma cabeça relativamente pequena pode ser uma característica de família (um quadro clínico denominado microcefalia familiar benigna).

Na presença de microcefalia, normalmente o médico realiza uma tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) do cérebro para procurar por anormalidades. O médico também examina o recém-nascido e os pais para procurar as possíveis causas da microcefalia e depois faz exames para tentar detectar as eventuais causas suspeitas. Às vezes, o médico pode solicitar exames de sangue para ajudar a determinar a causa.

Um bebê com esse defeito congênito pode ser avaliado por um geneticista. Um geneticista é um médico especializado em genética (a ciência dos genes e como certas qualidades ou traços são passados dos pais para os filhos). Testes genéticos de uma amostra de sangue do bebê podem ser feitos para procurar por anormalidades cromossômicas e genéticas. Esses testes podem ajudar os médicos a determinar se um distúrbio genético específico é a causa e a descartar outras causas.