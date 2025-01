Às vezes, punção lombar

Para piora da hidrocefalia, uma derivação ou abertura nos ventrículos

O objetivo do tratamento é

Manter a pressão no cérebro normal

Shunt em criança com hidrocefalia Imagem

O tratamento da hidrocefalia depende do que está causando o distúrbio, qual sua gravidade e se ela está ou não piorando.

Se necessário, a pressão dentro do cérebro pode, com frequência, ser temporariamente reduzida com a remoção do líquido cefalorraquidiano por meio de punções lombares repetidas até uma derivação ser instalada.

Se a hidrocefalia estiver piorando, o médico instala uma derivação ventricular. A derivação é um tubo plástico que cria uma via de drenagem alternativa permanente para o líquido cefalorraquidiano. A drenagem do líquido cefalorraquidiano diminui a pressão e o volume de líquido dentro do cérebro. O médico instala a derivação nos ventrículos cerebrais e a guia sob a pele da cabeça até outro ponto, geralmente o abdômen (um procedimento denominado derivação ventrículo-peritoneal ou derivação VP). A derivação inclui uma válvula que permite que o líquido saia do cérebro caso a pressão fique elevada demais.

Ainda que algumas crianças possam não mais precisar da derivação à medida que crescem, elas raramente são removidas devido ao risco de causar sangramento ou lesão.

Os médicos realizam uma ventriculostomia em algumas crianças. Nesse procedimento, o médico não coloca uma derivação; em vez disso, ele cria uma abertura entre o ventrículo e o espaço subaracnóideo no cérebro. Essa abertura permite a drenagem e a absorção normal do líquido excedente. Às vezes, uma derivação ainda é necessária se a ventriculostomia não curar a hidrocefalia.

Após ter instalado uma derivação ou feito uma ventriculostomia, o médico mede a circunferência da cabeça para determinar o desenvolvimento da criança. São realizados exames de imagem (por exemplo, uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética) periodicamente.