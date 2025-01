Defeitos do tubo neural e espinha bífida

Espinha bífida é um defeito do tubo neural. Embora a espinha bífida possa ser séria, as pessoas que a têm podem ter uma vida longa.

A espinha bífida ocorre quando o tubo neural não se fecha completamente e permanece um canal aberto. Na espinha bífida, os ossos da coluna vertebral (vértebras) não se fecham ao redor da medula espinhal. Esse quadro clínico costuma afetar a região lombar. Uma ou mais vértebras podem estar envolvidas.

A espinha bífida oculta é a apresentação mais leve de espinha bífida. Normalmente, apenas o osso na parte posterior da vértebra (um dos ossos que formam a coluna vertebral) é afetado e a medula espinhal e as meninges não são afetadas.

Esse defeito comum é chamado de “oculta”, porque está escondido (coberto) por uma camada de pele. Essa camada de pele costuma parecer normal, mas às vezes tem uma cor diferente da pele ao redor, ou pode haver um pequeno tufo de pelos sobre o defeito.

A espinha bífida oculta geralmente não causa sintomas, mas pode estar associada a outros defeitos congênitos ou a anormalidades da medula espinhal (disrafismo espinhal oculto).

Disrafismo espinhal oculto é uma forma de espinha bífida na qual a medula espinhal é afetada. No disrafismo espinhal oculto, os recém-nascidos podem ter anormalidades visíveis na região lombar. Elas incluem manchas de nascença, áreas hiperpigmentadas (hemangioma e nevo flâmeo [mancha vinho-do-porto]), tufos de pelos, aberturas na pele (sinus dérmico) ou pequenos nódulos (massas). A medula espinhal subjacente pode ter um defeito, como um tumor gorduroso (lipoma) ou a banda que ancora a medula espinhal (filum terminale) pode ficar espessada e curta, fazendo com que a medula seja distendida e incapaz de se mover normalmente dentro do canal medular. À medida que a criança cresce, a medula espinhal deve poder se mover livremente dentro do canal medular. Se não for tratado, esse problema com a medula espinhal pode causar uma lesão nervosa que resulta em perda do controle da bexiga e do intestino, fraqueza nas pernas e espasmo dos músculos da perna, o que pode acabar levando a uma incapacidade de andar.

Espinha bífida cística é a forma mais séria de espinha bífida. Na espinha bífida cística, os tecidos das meninges, da medula espinhal ou de ambos se projetam através da abertura nas vértebras. Uma membrana fina de pele pode cobrir os tecidos ou eles podem não estar cobertos pela pele.

A espinha bífida cística tem as seguintes categorias:

Meningocele: ocorre apenas a projeção das meninges

Meningoencefalocele: ocorre a projeção das meninges e de tecido cerebral

Meningomielocele: ocorre a projeção das meninges e de tecido medular

Encefalocele: ocorre apenas a projeção de tecido cerebral

Mielocele: ocorre apenas a projeção de tecido medular

A probabilidade de uma lesão no tecido cerebral ou da medula espinhal é muito maior quando o tecido se projeta para fora do contorno normal das costas, especialmente se não houver pele normal cobrindo o tecido saliente. Além disso, quando o tecido medular ou as meninges ficam totalmente expostos, eles podem ser infectados por bactérias, causando meningite.

Espinha bífida: um defeito da coluna